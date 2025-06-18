Формирование контингента способных и дальновидных кадров необходимо для того, чтобы вести страны в новую эру - эру подъема нации

Говоря о всеобъемлющих целях, видении и требованиях к развитию страны в текущий период, генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что Вьетнам находится в процессе строительства социализма под руководством Платформы по национальному строительству в условиях перехода к социализму, которая была дополнена в 2011 году и определяет как всеобъемлющие, так и направленные цели для страны.

Чтобы конкретизировать эти цели, всевьетнамский партийный съезд 13-го созыва поставил перед собой столетние цели в области развития: к 2030 году - к 100-летию основания Коммунистической партии Вьетнама - стать развивающейся страной с современной промышленностью и доходами выше среднего; и к 2045 году - к 100-летию основания Коммунистической партии Вьетнама - стать развитой социалистической страной с высокими доходами. основание нации.

Глава партии подчеркнул консенсус относительно видения новой эры – эры сильного и процветающего развития страны, начиная с всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва. Он подтвердил, что это видение должно оставаться последовательным и непоколебимым, призвав к твердой решимости достичь вышеупомянутые цели.

То Лам подчеркнул, что это очень трудная задача, требующая глубоких размышлений, интеллекта и практического понимания, чтобы найти правильный путь вперед, и что достижение этих целей требует чрезвычайных усилий и прорывных решений.

Генеральный секретарь подчеркнул решимость достичь темпов роста не менее 8% в 2025 году, заложив основу для двузначного роста в последующий период. Он отметил, что это обязательные цели, не имеющие альтернативного пути к успеху.

В центре внимания - построение независимой и самодостаточной экономики, которая развивается быстро и устойчиво, создание новой модели роста, основанной в первую очередь на науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации, а также использование всех имеющихся ресурсов для ускорения развития страны.

Подчеркнув, что еще многое предстоит сделать для улучшения жизни людей, глава партии отметил, что в ближайшее время Политбюро продолжит обсуждение прорывных решений двух фундаментальных вопросов, непосредственно касающихся населения: Реформирование и повышение эффективности системы здравоохранения с сильным смещением акцента от профилактики заболеваний к их лечению, сокращением медицинских расходов граждан и, в конечном итоге, переходом к всеобщему бесплатному здравоохранению; и прорывные решения в области образования и подготовки кадров с акцентом на воспитание нового поколения, которое будет отвечать требованиям следующего этапа развития страны.

Глава партии То Лам заявил, что Центральный комитет партии руководит реализацией многочисленных прорывных стратегий и решений, подчеркивая, что реструктуризация организационного аппарата и административных единиц набрала значительный темп, а многие инициативы завершены раньше намеченных сроков. Политбюро приняло решение о всестороннем и единообразном проведении этих реформ по всей стране с 1 июля.

Что касается институциональных преобразований, глава партии подчеркнул, что в резолюции № 66-NQ/TW от 30 апреля 2025 года о реформировании законотворческой и правоприменительной деятельности в соответствии с требованиями национального развития в новую эпоху поставлены четкие задачи по устранению узких мест в законодательстве в 2025 году, завершению подготовки правовых документов в соответствии с трехуровневым государственным аппаратом к 2027 году и совершенствованию правовой среды для бизнеса и инвестиций, чтобы к 2028 году Вьетнам вошел в тройку лучших инвестиционных климатов АСЕАН.

К 2045 году планируется построить современную и качественную правовую систему, которая будет строго и последовательно соблюдаться, что позволит стране выйти на уровень высокого дохода и развитой экономики при социалистической ориентации. Генеральный секретарь партии Лам сказал.

В то же время он заявил, что в резолюции Политбюро № 57 от 22 декабря 2024 года развитие науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации названо стратегическим прорывом и основным фактором, способствующим модернизации страны, обновлению государственного управления и быстрому и устойчивому социально-экономическому развитию.

Резолюция получила мощную общественную поддержку и большие надежды на национальный рост, сказал он, добавив, что Центральный руководящий комитет по развитию науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации сосредоточится на выполнении более 600 конкретных задач, которые будут отслеживаться еженедельно и ежемесячно, с четкой системой подотчетности и строгим надзором. Местные партийные организации и органы власти на всех уровнях должны воплотить резолюцию в действия, обеспечив существенный прогресс.

Он подтвердил приверженность партии развитию частного сектора, сославшись на резолюцию 68 от 4 мая 2025 года, в которой подчеркивается роль частных предприятий как важнейшего двигателя национальной экономики. Он подчеркнул важность разграничения между государственной экономикой и государственными предприятиями, заявив, что государственная экономика сохраняет ведущую роль, а государство обладает достаточными инструментами и ресурсами для руководства социалистически ориентированной экономикой.

Касаясь резолюции 59 от 24 января 2025 года о международной интеграции в новой ситуации, он подчеркнул, что интеграция больше не ограничивается дипломатическим взаимодействием, а требует активного и творческого участия всей политической системы, граждан, предприятий и секторов.

Глава партии подчеркнул требования к партийному строительству в нынешнюю эпоху, призвав к постоянным инновациям в методах руководства и управления. Он отметил, что партия должна повысить свою способность к самообновлению и самосовершенствованию.

Среди важнейших факторов партийного строительства он назвал кадровую работу, назвав ее корнем всех работ и решающим элементом в успехе или неудаче революции. Формирование контингента способных и дальновидных кадров необходимо для того, чтобы вести страны в новую эру - эру подъема нации, подчеркнул он.