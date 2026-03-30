Формирование источников данных для продвижения «зелёного» и устойчивого сельского хозяйства

Модель выращивания овощей по стандартам VietGAP, применяемая фермерами общины Анфу провинции Куангнгай, демонстрирует высокую эффективность. (Фото: ВИА)

Ранее сельское хозяйство Вьетнама развивалось фрагментарно, в основном опираясь на опыт и традиционные методы ведения хозяйства. Это снижало качество продукции, из-за чего вьетнамская сельхозпродукция оценивалась ниже на рынке и сталкивалась с трудностями при выходе на международные рынки.



По словам генерального директора компании VNPT-IT Фам Хюй Хоанга, для перехода от экспорта сырья к продукции с высокой добавленной стоимостью необходима мощная база данных, включающая данные о посевных площадях, производственных процессах и рынке. Именно это является основой для создания систем прослеживаемости происхождения продукции, обеспечения прозрачности информации и повышения доверия потребителей.



Практика показывает, что в условиях, когда такие крупные рынки, как Европейский союз (ЕС), США и Япония, всё более ужесточают требования к импорту, отсутствие прозрачных данных затрудняет доступ продукции на эти рынки. Напротив, продукция с полной и чёткой системой данных о происхождении, технологии производства и качестве имеет больше возможностей продаваться по более высокой и стабильной цене.



Исходя из практики внедрения, многие регионы определяют сельское хозяйство как важнейшую опору экономики в ближайшие годы. Заместитель директора Департамента сельского хозяйства и охраны окружающей среды провинции Лаокай Нгуен Тхай Бинь подчеркнул, что в период 2026–2030 годов провинция сосредоточится на применении цифровой трансформации на всей производственной цепочке с целью повышения эффективности управления, увеличения добавленной стоимости продукции и поддержки устойчивого развития сельского и лесного хозяйства. В этой стратегии создание, совершенствование и стандартизация базы данных отрасли определены как ключевая задача.



Для того чтобы цифровые решения действительно были применимы и удобны для вьетнамских фермеров, их внедрение должно осуществляться поэтапно, с учётом реальных возможностей производителей. Прежде всего, на уровне посевных площадей необходимо перейти от ручного ведения записей к электронным системам, что позволит фермерам постепенно освоить технологии. Одновременно могут применяться решения раннего предупреждения о вредителях и погодных условиях, а также инструменты для управления орошением и контроля остатков средств защиты растений, обеспечивая качество продукции уже на начальном этапе.