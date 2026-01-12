Формирование дружественного туристического направления и эффективное освоение мусульманского рынка

Развитие экосистемы услуг, отвечающих потребностям мусульманских туристов, не только способствует расширению рынков и повышению конкурентоспособности туристической отрасли, но и помогает укрепить имидж Дананга как безопасного, цивилизованного направления, уважающего культурное многообразие и ориентированного на международную интеграцию.

Город Дананг приветствует первую в 2026 году группу иностранных туристов, посетивших исторический центр Хойан (Фото: nhandan.vn)

В 2025 году Дананг принял более 17,3 млн туристов, остановившихся в средствах размещения, что на 15% больше по сравнению с 2024 годом. Из них число иностранных туристов превысило 7,6 млн человек (рост 25%), а внутренних — почти 9,7 млн человек (рост 8%).

Доходы от размещения, питания и туристических услуг достигли около 60 трлн донгов, увеличившись более чем на 21%, и продолжили играть ключевую роль в экономической структуре города.

Дананг сосредоточил усилия на привлечении туристических сегментов с высокой платежеспособностью и длительным сроком пребывания, особенно из таких ключевых рынков, как Северо-Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Индия, Австралия и Европа, а также на расширении потенциальных рынков — Индии, Ближнего Востока и США. Город активно продвигает восстановление и открытие международных авиамаршрутов, включая прямые и чартерные рейсы.

В 2025 году Дананг реализовал ряд мер по привлечению мусульманских туристов из Индонезии, Малайзии, стран СНГ и Ближнего Востока, приняв в общей сложности более 617 238 туристов, а также запустив прямые и чартерные авиарейсы из этих четырех перспективных рынков.

Национальная программа «Укрепление международного сотрудничества для формирования и развития халяльной индустрии Вьетнама до 2030 года», утвержденная Премьер-министром 14 февраля 2023 года, стала важным стимулом для формирования и расширения халяльной экосистемы, в рамках которой халяльный туризм определен как одно из приоритетных направлений развития.

Дананг реализует множество мероприятий по формированию имиджа города как дружественного направления для мусульманских туристов, постепенно удовлетворяя потребности в халяльной кухне, услугах и туристическом опыте в соответствии с международными стандартами.

По словам заместителя председателя Народного комитета города Нгуен Тхи Ань Тхи, Дананг в настоящее время полностью готов обеспечить прием и обслуживание мусульманских туристов и развивать экосистему мусульманского туризма в рамках стратегии «Дананг — дружественное туристическое направление для мусульман».

Город намерен профессионально выстроить и эффективно управлять цепочкой туристических услуг, развивать мусульманские туристические продукты, систему отелей и ресторанов, отвечающих специализированным стандартам обслуживания, а также подготовить квалифицированные кадры.

Одновременно в аэропорту, туристических зонах и торговых центрах будут оборудованы молельные пространства, что соответствует цели превратить Дананг в авторитетное и дружественное направление для мусульманских туристов во Вьетнаме и регионе.

В Дананге насчитывается более 800 объектов питания, дружественных к мусульманам, включая около 40 специализированных халяльных ресторанов, из которых более 10 уже имеют сертификаты халяль; около 100 вегетарианских заведений и более 500 ресторанов морепродуктов с меню и стилем обслуживания, адаптированными для мусульманских туристов. Многие отели и рестораны скорректировали меню для гостей из Ближнего Востока и стран СНГ, предлагая халяльные блюда, европейскую и азиатскую кухню, а также барбекю.