Формирование будущего туризма: курс на цифровую и зелёную трансформацию
Выступая на церемонии открытия, председатель Народного комитета города Хошимина Нгуен Ван Дыок отметил, что Хошимин всегда гордился своим активным вкладом в деятельность организации, неизменно стимулируя связи и сотрудничество в сфере туризма между её членами и утверждая свою роль как центра регионального туризма.
«Мы уверены, что инициатива города Хошимина, предложенная в совместной декларации нынешнего Генерального собрания, будет продолжена и развита в следующих циклах деятельности организации, способствуя дальнейшему укреплению связей между её участниками ради общей цели, к которой мы стремимся», - подчеркнул он.
Город Хошимин определил цифровую и зелёную трансформацию как стратегический выбор для устойчивого развития туризма и защиты окружающей среды. Для «сверхмегаполиса», каким является Хошимин, это направление позволит повысить конкурентоспособность, привлечь туристов высокого уровня, создать долгосрочную добавленную стоимость, стимулировать инновации, внедрять технологии в управление дестинацией, измерение выбросов и продвижение ответственного туризма. Кроме того, цифровая и зелёная трансформация формирует основу для эффективной адаптации туризма города к будущим кризисам и его активного включения в глобальные тренды.
Проведение Генерального собрания TPO-2025 стало «золотым временем» для ускорения цифровой и зелёной трансформации туристической отрасли города. Это позволит развивать экосистему «умного туризма», внедрять цифровые технологии, большие данные и искусственный интеллект в управление, эксплуатацию и маркетинг туристических направлений. Одновременно город намерен развивать экологически чистые туристические продукты, сокращать выбросы и формировать ответственное отношение к туризму в обществе.
С темой «Формирование будущего туризма: курс на цифровую и зелёную трансформацию» Генеральное собрание TPO-2025 стало важным событием для индустрии туризма, которая сталкивается с серьёзными вызовами — изменением климата, ростом потребности в персонализированном опыте путешествий и бурным развитием технологий и искусственного интеллекта.
Цифровая и зелёная трансформация — это не просто тенденции, а жизненно важные факторы, обеспечивающие устойчивое развитие туризма. Они способствуют повышению эффективности управления, улучшению туристического опыта и умному, оперативному расширению рынков. Эти два стратегических столпа напрямую влияют на структуру, идентичность и устойчивое развитие глобального туризма в соответствии с 17 целями устойчивого развития ООН.
В приветственной речи генеральный секретарь Организации по продвижению туризма мировых городов Кан Дэын подчеркнула, что тема Генерального собрания направлена на утверждение центральной роли человека в переходе от осознания к решительным и научно обоснованным действиям ради устойчивого развития. Она отметила важность совместных усилий всех заинтересованных сторон — властей, бизнеса, сообществ и туристов — в планировании и реализации конкретных мер ради общей цели.
По её словам, TPO - это не только организация, но и «семья городов и людей», объединённых убеждением, что туризм является движущей силой добра. «Успешная туристическая отрасль создаёт лучший мир», — подчеркнула Кан Дэын.