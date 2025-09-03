Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Формирование будущего туризма: курс на цифровую и зелёную трансформацию

Днём 3 сентября в городе Хошимин официально открылось 12-е Генеральное собрание Организации по продвижению туризма городов Азиатско-Тихоокеанского региона (TPO) под девизом «Формирование будущего туризма: курс на цифровую и зелёную трансформацию».
  Делегаты приняли участие в церемонии открытия 12-го Генерального собрания TPO. Фото: ВИА  
Мероприятие, организованное Департаментом туризма города Хошимина, стало важной вехой в стратегии укрепления позиции города на карте международного туризма. Это не только событие международного масштаба, но и значимый элемент в ряду дипломатических и дружественных инициатив по сотрудничеству города Хошимина с другими мегаполисами мира.

Выступая на церемонии открытия, председатель Народного комитета города Хошимина Нгуен Ван Дыок отметил, что Хошимин всегда гордился своим активным вкладом в деятельность организации, неизменно стимулируя связи и сотрудничество в сфере туризма между её членами и утверждая свою роль как центра регионального туризма.

«Мы уверены, что инициатива города Хошимина, предложенная в совместной декларации нынешнего Генерального собрания, будет продолжена и развита в следующих циклах деятельности организации, способствуя дальнейшему укреплению связей между её участниками ради общей цели, к которой мы стремимся», - подчеркнул он.

Город Хошимин определил цифровую и зелёную трансформацию как стратегический выбор для устойчивого развития туризма и защиты окружающей среды. Для «сверхмегаполиса», каким является Хошимин, это направление позволит повысить конкурентоспособность, привлечь туристов высокого уровня, создать долгосрочную добавленную стоимость, стимулировать инновации, внедрять технологии в управление дестинацией, измерение выбросов и продвижение ответственного туризма. Кроме того, цифровая и зелёная трансформация формирует основу для эффективной адаптации туризма города к будущим кризисам и его активного включения в глобальные тренды.

Проведение Генерального собрания TPO-2025 стало «золотым временем» для ускорения цифровой и зелёной трансформации туристической отрасли города. Это позволит развивать экосистему «умного туризма», внедрять цифровые технологии, большие данные и искусственный интеллект в управление, эксплуатацию и маркетинг туристических направлений. Одновременно город намерен развивать экологически чистые туристические продукты, сокращать выбросы и формировать ответственное отношение к туризму в обществе.

С темой «Формирование будущего туризма: курс на цифровую и зелёную трансформацию» Генеральное собрание TPO-2025 стало важным событием для индустрии туризма, которая сталкивается с серьёзными вызовами — изменением климата, ростом потребности в персонализированном опыте путешествий и бурным развитием технологий и искусственного интеллекта.

Цифровая и зелёная трансформация — это не просто тенденции, а жизненно важные факторы, обеспечивающие устойчивое развитие туризма. Они способствуют повышению эффективности управления, улучшению туристического опыта и умному, оперативному расширению рынков. Эти два стратегических столпа напрямую влияют на структуру, идентичность и устойчивое развитие глобального туризма в соответствии с 17 целями устойчивого развития ООН.

В приветственной речи генеральный секретарь Организации по продвижению туризма мировых городов Кан Дэын подчеркнула, что тема Генерального собрания направлена на утверждение центральной роли человека в переходе от осознания к решительным и научно обоснованным действиям ради устойчивого развития. Она отметила важность совместных усилий всех заинтересованных сторон — властей, бизнеса, сообществ и туристов — в планировании и реализации конкретных мер ради общей цели.

По её словам, TPO - это не только организация, но и «семья городов и людей», объединённых убеждением, что туризм является движущей силой добра. «Успешная туристическая отрасль создаёт лучший мир», — подчеркнула Кан Дэын.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

8-й раунд Стратегического диалога по вопросам обороны между Вьетнамом и Российской Федерацией

8-й раунд Стратегического диалога по вопросам обороны между Вьетнамом и Российской Федерацией

Утром 3 сентября в Ханое Заместитель министра национальной обороны (МНО) Вьетнама, генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен, член Центрального комитета партии, член Постоянного бюро Центральной военной комиссии и заместитель министра обороны Российской Федерации (РФ), генерал-полковник Александр Васильевич Фомин, совместно возглавили 8-й раунд Стратегического диалога по вопросам обороны между Вьетнамом и РФ.
ПОДРОБНЕЕ

Top