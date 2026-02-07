Формирование бренда вьетнамского какао на мировой карте

Один из ценных сортов какао, сохраняемых в акционерной компании «Azzan Cacao–Chocolate» (квартал Буонматхуот, провинция Даклак). Фото: ВИА

Вьетнам официально признан Международной организацией какао (ICCO) страной-производителем высококачественного ароматического какао (Fine Flavor Cocoa, FFC), став второй азиатской страной, удостоенной этого статуса.

Таким образом, Вьетнам обладает редким преимуществом: он входит в группу «Fine Flavor», располагает разнообразными природно-экологическими условиями и может организовывать зоны выращивания по модели смешанных посадок в системе агролесоводства, что соответствует тенденции развития низкоуглеродного сельского хозяйства. Иными словами, Вьетнам может конкурировать не объёмами, а идти по пути высокой добавленной стоимости - через качество, бренд и самобытность.

Возможности вьетнамского какао

Fine Flavor Cocoa (FFC) - термин, используемый ICCO для обозначения группы какао с особым вкусом и высоким качеством. На её долю приходится около 10-15% мирового производства какао; эта категория преимущественно предназначена для сегмента премиального и ремесленного шоколада.

Если на протяжении многих лет какао во Вьетнаме рассматривалось лишь как культура мелкомасштабного выращивания и редко включалось в стратегии по ключевым товарным группам, то в условиях реструктуризации сельского хозяйства, связанной с «зелёным» ростом, сокращением выбросов и интеграцией в международные рынки, какао постепенно выходит из «тени».

По словам магистра Нгуен Тхи Тхань Май, представителя Института научно-технических исследований сельского и лесного хозяйства Центрального нагорья (WASI), вьетнамское какао высоко ценится благодаря насыщенному вкусу, сбалансированной естественной кислотности и характерным фруктовым ароматам – качествам, которые особенно востребованы в сегменте ремесленного шоколада, шоколада из чистого какао и премиальной продукции.

«Fine flavor – это не история об объёмах, а история о качестве, прослеживаемости происхождения и культурной идентичности региона выращивания», – подчеркнула госпожа Май.

В глобальном контексте рынок какао и шоколада переживает этап глубоких структурных изменений. Согласно анализу «Будущее маркетинговых исследований» (Market Research Future), объём мирового рынка какао-бобов составил около 17,17 млрд долл. США в 2024 году и, как ожидается, превысит 37 млрд долл. США к 2035 году при среднегодовом совокупном темпе роста порядка 7,3%. Примечательно, что драйверы роста смещаются с массового сегмента в сторону премиальных продуктов: тёмного шоколада, ремесленного шоколада, органического какао, какао с прослеживаемым происхождением и продукции устойчивого производства.

Фермеры знакомятся с моделью выращивания какао в провинции Даклак. (Фото: ВИА)

Директор компании Cacao Land (провинция Даклак) Доан Тхи Ким Сюен отметила: «Северная Америка по-прежнему остаётся крупнейшим рынком, однако Азиатско-Тихоокеанский регион становится зоной наиболее быстрого роста, особенно в Японии, Республике Корея и крупных городах Китая. Потребители всё больше внимания уделяют этическим аспектам, экологии и здоровью, что стимулирует спрос на какао, сертифицированное как устойчивое, произведённое по моделям регенеративного сельского хозяйства и циркулярной экономики.

Стратегическое ядро вьетнамской индустрии какао

Центральное нагорье является крупнейшим в стране регионом выращивания какао; при этом провинция Даклак демонстрирует наибольший потенциал для планомерного и системного формирования отрасли какао. Помимо самых больших площадей какао, Даклак обладает и особыми преимуществами: плодородными базальтовыми почвами, стабильным высокогорным климатом, многолетним опытом выращивания промышленных культур, а также формирующейся экосистемой взаимодействия «предприятия – кооперативы».

Что еще важнее, в провинции Даклак какао развивается не по пути монокультуры, а преимущественно выращивается в смешанных посадках – под кроной кофейных деревьев, плодовых культур и лесных насаждений, что соответствует логике регенеративного сельского хозяйства. Какао одновременно способствует сохранению почвенного покрова, повышению содержания органического вещества и поглощению углерода, при этом не вступая в жёсткую конкуренцию за питательные ресурсы, что делает такую модель устойчивой в долгосрочной перспективе.

В провинции Даклак действуют семь кооперативов, специализирующихся на производстве какао. За последнее время реализация кооперационных цепочек производства в рамках цепочки добавленной стоимости сельхозпродукции на территории провинции дала первые результаты. Многие кооперативы, кооперационные группы и фермерские хозяйства наладили взаимодействие с предприятиями в сфере производства и сбыта какао, что способствовало стабилизации каналов реализации и повышению качества продукции. Вместе с тем, по сравнению с имеющимся потенциалом, масштабы кооперации по какао всё ещё ограничены; связи остаются недостаточно устойчивыми и в основном сводятся к этапу производства сырья, доля глубокой переработки невысока, а добавленная стоимость - ещё недостаточно высокая.

Исходя из этой практики, сельскохозяйственная отрасль провинции Даклак разрабатывает Проект развития товарной отрасли какао по цепочке добавленной стоимости, исходя из ориентации не ограничиваться производством сырья, а тесно кооперировать его с глубокой переработкой, формированием бренда и выстраиванием связей с экспортными рынками.

С общим видением превращения Даклака в центр производства какао и вьетнамского шоколада, предприятия какао-отрасли провинции идут плечом к плечу с фермерами, чтобы превратить базальтовые красноземы базальтовые красноземы в символ «зеленого» и высокоценного сельского хозяйства, ориентированного на экспорт на мировые рынки.