Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Фонд «Светлое будущее» получил более 2,2 трлн вьетнамских донгов на поддержку пациентов с онкологическими заболеваниями

На благотворительной художественной программе обмена, состоявшейся 23 мая в городе Хошимине, Фонду «Нгай май тыой шанг» (Светлое будущее) было обещано более 2,23 трлн вьетнамских донгов, или 84,5 млн долларов США, в виде денежных средств, лекарств и медицинских принадлежностей для поддержки малоимущих пациентов с онкологическими заболеваниями по всему Вьетнаму
  Руководители Партии, Государства и Министерства здравоохранения вручают подарки пациентам с онкологическими заболеваниями. Фото: ВИА.  
Мероприятие, организованное Фондом поддержки пациентов с онкологическими заболеваниями «Светлое будущее» при Министерстве здравоохранения, прошло с участием секретаря ЦК КПВ, Вице-премьера Фам Тхи Тхань Ча, а также руководителей сферы здравоохранения и властей города Хошимина.

Программа по сбору средств 2026 года стала площадкой, объединившей искусство и сострадание. Она также распространила послание о том, что никто не должен бороться с раком в одиночку. В мероприятии приняли участие известные вьетнамские артисты. Были представлены трогательные музыкальные номера, призванные вдохновить людей на солидарность и вселить надежду.

Изюминкой программы стали рассказы реальных историй пациентов с онкологическими заболеваниями, оказавшихся в тяжелом финансовом положении и получивших поддержку в лечении от Фонда «Светлое будущее» и широкой общественности.

Выступая на мероприятии, Вице-премьер Фам Тхи Тхань Ча высоко оценила усилия Министерства здравоохранения и Фонда, который стал значимым источником поддержки для более чем 50 тыс. малоимущих пациентов с онкологическими заболеваниями по всей стране, помогая им получить доступ к лечению, лекарствам и необходимым медицинским услугам.

Она отметила, что многие семьи смогли преодолеть периоды отчаяния и вновь обрести надежду на более счастливое будущее. Многие дети получили возможность вернуться в школу и продолжить путь к своей мечте.
По ее словам, в самые трудные моменты человеческое сострадание становится священным как никогда. Своевременная поддержка не только помогает пациентам оплачивать лечение, но и позволяет им сохранить веру и решимость в борьбе с болезнью.

Вице-премьер подчеркнула, что многие малоимущие пациенты с онкологическими заболеваниями и их семьи по всей стране по-прежнему остро нуждаются в помощи. Она призвала предприятия, благотворителей и общественность продолжать объединять усилия, чтобы ни один пациент, особенно дети из малообеспеченных семей, не оставался один на один в борьбе за жизнь.

По словам доцента, кандидата наук, врача Ле Ван Куанга, заместителя председателя Фонда, за последние 15 лет Фонд оказал поддержку более чем 53 тыс. малоимущих пациентов с онкологическими заболеваниями в оплате лечения. Он также мобилизовал свыше 5 трлн вьетнамских донгов от отечественных и международных организаций, предприятий и благотворителей.

Более 12 тыс. пациентов получили доступ к таргетной терапии. Свыше 80 тыс. человек по всей стране воспользовались бесплатными программами скрининга онкологических заболеваний.

В рамках мероприятия Фонд также запустил кампанию 2026 года, призвав общественность делать пожертвования через QR-коды VietQR, интегрированные в банковские приложения. Информация о пожертвованиях прозрачно обновляется в режиме реального времени на Национальном гуманитарном портале 1400.

Ранее в тот же день, по случаю Международного дня защиты детей 1 июня, Вице-премьер Фам Тхи Тхань Ча посетила Детскую больницу №2 и вручила подарки 260 детям-пациентам, в том числе 160 детям, проходящим лечение от онкологических заболеваний. Она призвала детей проявлять мужество в преодолении болезни и выразила надежду, что они вскоре вернутся к своим семьям и в школы, а также продолжат осуществлять свои мечты.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр воздал дань памяти павшим бойцам на исторических объектах в провинции Куангчи

Премьер-министр воздал дань памяти павшим бойцам на исторических объектах в провинции Куангчи

23 мая Премьер-министр Ле Минь Хынг и правительственная делегация в ходе рабочей поездки в центральную провинцию Куангчи возложили цветы и воскурили благовония в память о павших бойцах на Национальном кладбище павших бойцов Чыонгшон, в национальном историческом комплексе особого значения древней цитадели Куангчи и у памятного объекта пещеры Тамко на дороге 20 Куеттханг.
ПОДРОБНЕЕ

Top