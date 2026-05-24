Фонд «Светлое будущее» получил более 2,2 трлн вьетнамских донгов на поддержку пациентов с онкологическими заболеваниями
Программа по сбору средств 2026 года стала площадкой, объединившей искусство и сострадание. Она также распространила послание о том, что никто не должен бороться с раком в одиночку. В мероприятии приняли участие известные вьетнамские артисты. Были представлены трогательные музыкальные номера, призванные вдохновить людей на солидарность и вселить надежду.
Изюминкой программы стали рассказы реальных историй пациентов с онкологическими заболеваниями, оказавшихся в тяжелом финансовом положении и получивших поддержку в лечении от Фонда «Светлое будущее» и широкой общественности.
Выступая на мероприятии, Вице-премьер Фам Тхи Тхань Ча высоко оценила усилия Министерства здравоохранения и Фонда, который стал значимым источником поддержки для более чем 50 тыс. малоимущих пациентов с онкологическими заболеваниями по всей стране, помогая им получить доступ к лечению, лекарствам и необходимым медицинским услугам.
Она отметила, что многие семьи смогли преодолеть периоды отчаяния и вновь обрести надежду на более счастливое будущее. Многие дети получили возможность вернуться в школу и продолжить путь к своей мечте.
По ее словам, в самые трудные моменты человеческое сострадание становится священным как никогда. Своевременная поддержка не только помогает пациентам оплачивать лечение, но и позволяет им сохранить веру и решимость в борьбе с болезнью.
Вице-премьер подчеркнула, что многие малоимущие пациенты с онкологическими заболеваниями и их семьи по всей стране по-прежнему остро нуждаются в помощи. Она призвала предприятия, благотворителей и общественность продолжать объединять усилия, чтобы ни один пациент, особенно дети из малообеспеченных семей, не оставался один на один в борьбе за жизнь.
По словам доцента, кандидата наук, врача Ле Ван Куанга, заместителя председателя Фонда, за последние 15 лет Фонд оказал поддержку более чем 53 тыс. малоимущих пациентов с онкологическими заболеваниями в оплате лечения. Он также мобилизовал свыше 5 трлн вьетнамских донгов от отечественных и международных организаций, предприятий и благотворителей.
Более 12 тыс. пациентов получили доступ к таргетной терапии. Свыше 80 тыс. человек по всей стране воспользовались бесплатными программами скрининга онкологических заболеваний.
В рамках мероприятия Фонд также запустил кампанию 2026 года, призвав общественность делать пожертвования через QR-коды VietQR, интегрированные в банковские приложения. Информация о пожертвованиях прозрачно обновляется в режиме реального времени на Национальном гуманитарном портале 1400.
Ранее в тот же день, по случаю Международного дня защиты детей 1 июня, Вице-премьер Фам Тхи Тхань Ча посетила Детскую больницу №2 и вручила подарки 260 детям-пациентам, в том числе 160 детям, проходящим лечение от онкологических заболеваний. Она призвала детей проявлять мужество в преодолении болезни и выразила надежду, что они вскоре вернутся к своим семьям и в школы, а также продолжат осуществлять свои мечты.