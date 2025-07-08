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Фонд принцессы Таиланда способствует укреплению сотрудничества с Вьетнамом в сфере образования

Делегация Фонда Премии принцессы Маха Чакри (PMCAF) во главе с доктором Криссанапонгом Киртикарой — председателем Фонда — совершает визит во Вьетнам с 6 по 8 июля 2025 года с целью укрепления сотрудничества в области образования, расширения взаимодействия с сетью лауреатов премии и содействия развитию образования в Азиатском регионе.
  Фонд принцессы Таиланда способствует укреплению сотрудничества с Вьетнамом в сфере образования  
7 июля, на встрече с вьетнамскими педагогами, ранее удостоенными Премии принцессы Маха Чакри, приуроченной к 10-летию основания Фонда, доктор Криссанапонг Киртикар подчеркнул, что эта награда является высокой честью для выдающихся учителей из разных стран, сыгравших важную роль в формировании будущего своих учеников.

Доктор Киртикар также отметил, что Премия способствует расширению международного сотрудничества в сфере образования между странами, посольствами Королевства Таиланд в странах-участницах и Фондом PMCAF, через сеть «Друзей Таиланда».

Делегация провела рабочую встречу с Департаментом международного сотрудничества Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама, в ходе которой стороны обменялись информацией о возможностях образовательного взаимодействия и подготовке к Церемонии вручения Премии принцессы Маха Чакри 6-го созыва, которая состоится 15 октября 2025 года в Бангкоке, Таиланд.

На сегодняшний день шесть вьетнамских учителей были удостоены этой почётной награды. В 2025 году представительницей Вьетнама стала Нгуен Тхи Тху Лан — директор детского сада 5-й коммуны города Хошимин, — за её инициативы по созданию многофункциональных учебных классов, продвижению модели «Зелёной школы» и развитию культурного пространства Хо Ши Мина в образовательной среде.

8 июля делегация планирует посетить детский сад 5-й коммуны города Хошимин, где работает Нгуен Тхи Тху Лан, чтобы ознакомиться с методами преподавания, обсудить педагогические инициативы и определить направления будущей поддержки.

Фонд Премии принцессы Маха Чакри был основан в 2015 году и вручает награды раз в два года с целью признания и поощрения педагогов, внесших особый вклад в образование. Премия также способствует развитию образовательной сферы в странах АСЕАН, а также в Бангладеш, Бутане, Монголии и Тимор-Лешти.

ВИА/ИЖВ

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