Фондовый рынок - ключевой канал привлечения капитала для национального развития

По словам министра финансов Нгуена Ван Тханга, создание фондового рынка Вьетнама является ярким результатом реформирования менталитета страны и совершенствования ее институтов рыночной экономики, ориентированных на социализм, под надежным руководством партии и государства.



За последние 25 лет фондовый рынок преодолел трудности и волатильность, добившись значительного роста правовой базы, структуры рынка, ликвидности, прозрачности и международной интеграции. С момента создания на бирже было всего две компании с рыночной капитализацией, равной 0,2% ВВП, в настоящее время рынок расширился до более чем 1600 компаний, при этом капитализация акций и облигаций достигает почти 100% ВВП, что позиционирует его как ключевой канал мобилизации средне- и долгосрочного капитала для экономика.



За последние 25 лет, пройдя путь от скромного зарождения до стандартов развитого рынка, фондовый рынок Вьетнама последовательно демонстрировал свою роль и эффективный вклад на протяжении всех периодов развития страны.



На новом этапе внимание будет уделено доработке законодательной базы, усилению надзора, диверсификации продуктов, продвижению цифровой трансформации и расширению глобального сотрудничества. Ключевая цель - перейти от статуса пограничного к статусу развивающегося рынка и подтвердить свою роль в качестве жизненно важного канала мобилизации капитала.



Между тем, Лыонг Хай Шинь, председатель Совета членов Вьетнамской фондовой биржи (VNX), заявил, что спустя 25 лет фондовый рынок зарекомендовал себя как стартовая площадка для компаний, зарегистрированных на бирже, для создания своих брендов и расширения. Это служит каналом поощрения бизнеса к повышению стандартов управления, обеспечению финансовой прозрачности и укреплению доверия инвесторов.



Модернизация фондового рынка создаст больше возможностей для бизнеса, поскольку страна вступает в новую эру развития с сильными устремлениями и решимостью, сказал он, добавив, что это также мотивирует предприятия быть более активными в инновациях и более глубокой интеграции.



Дон Лам, генеральный директор VinaCapital, подчеркнул, что фондовый рынок сыграл ведущую роль в экономических преобразованиях Вьетнама и послужил важной основой для развития частного сектора, проложив путь к финансовой самостоятельности страны.



Модернизация рынка - важная цель, но не конечная цель. Что еще более важно, она направлена на стимулирование мобилизации внутреннего капитала, создание основы для национальной финансовой самостоятельности и укрепление экономических позиций Вьетнама в контексте глобальной интеграции, сказал он.



Нгуен Тхи Май Тхань, председатель Совета директоров корпорации REE, заявила, что размещение акций на фондовом рынке является безопасным, прозрачным и устойчивым способом привлечения капитала. Она подчеркнула, что инвесторы всегда ожидают прозрачности, четких стратегий и долгосрочных обязательств, что, в свою очередь, способствует более здоровому росту бизнеса.



Мнения представителей финансового сектора, компаний, котирующихся на бирже, и инвестиционных фондов подчеркивают устойчивость рынка, его решительность и новые направления в эпоху более глубокой глобальной интеграции.