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НОВОСТИ

Фонгня-Кебанг готов к летнему туристическому сезону 2023 года

Туристический центр Фонгня-Кебанг в провинции Куангбинь подготовил лучшие условия, чтобы встретить пик туристического сезона. В 2023 году Куангбинь стремится принять 3-3,5 млн. посетителей, в том числе 100.000 иностранных посетителей, чтобы достичь общего дохода от туризма на уровне 3.400-3.900 млрд. донгов.
  Пещера Фонгня. Фото: phongnhaexplorer.com  
Г-н Хоанг Минь Тханг, директор Центра, сообщил, что в первые месяцы 2023 года Центр построил, отремонтировал и в срочном порядке закончил объекты инфраструктуры на турбазе река Чай – пещера Той (Темная) и в зоне экотуризма у ручья Моок.

Чтобы привлечь туристов в Фонгня-Кебанг, Центр приложил усилия, чтобы разнообразить туристические продукты и услуги.

В 2023 году Фонгня-Кебанг сосредоточится на эффективном использовании ночного тура для исследования пещеры Фонгня длиной 4.500 м, создав новые услуги, такие как услуги ночлега в палатках в пещере, вечера акустической музыки для молодых туристов.

У ручья Моок также предоставляются услуги ночлега в палатках, походов по ручью к водопаду Чай, холодных ванн...

Рестораны и точки питания в Фонгня-Кебанг также уделяют особое внимание повышению квалификации поваров и обслуживающего персонала, обновляют инструменты и кухонный инвентарь, чтобы разнообразить меню и улучшить качество блюд...

Кроме национального парка Фонгня-Кебанг, провинция Куангбинь также разрабатывает продукты приключенческого туризма, исследования природы, такие как изучение системы пещер Тулан, водопадов Мо, Тамлу, источников Холодной воды (Ныоклань), Прозрачной воды (Ныокчонг), заповедника Донгчау.

ВИА/ИЖВ

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