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Фонгня-Кебанг готов к летнему туристическому сезону 2023 года
Чтобы привлечь туристов в Фонгня-Кебанг, Центр приложил усилия, чтобы разнообразить туристические продукты и услуги.
В 2023 году Фонгня-Кебанг сосредоточится на эффективном использовании ночного тура для исследования пещеры Фонгня длиной 4.500 м, создав новые услуги, такие как услуги ночлега в палатках в пещере, вечера акустической музыки для молодых туристов.
У ручья Моок также предоставляются услуги ночлега в палатках, походов по ручью к водопаду Чай, холодных ванн...
Рестораны и точки питания в Фонгня-Кебанг также уделяют особое внимание повышению квалификации поваров и обслуживающего персонала, обновляют инструменты и кухонный инвентарь, чтобы разнообразить меню и улучшить качество блюд...
Кроме национального парка Фонгня-Кебанг, провинция Куангбинь также разрабатывает продукты приключенческого туризма, исследования природы, такие как изучение системы пещер Тулан, водопадов Мо, Тамлу, источников Холодной воды (Ныоклань), Прозрачной воды (Ныокчонг), заповедника Донгчау.