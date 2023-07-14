НОВОСТИ
ФИФА предоставляет экипировку для женской сборной Вьетнама по футболу
Чтобы создать благоприятные условия для тренировок и соревнований команд, включая сборную Вьетнама, ФИФА предоставляет оборудование, в том числе ящики со льдом, бутылки с водой, спортивные сумки, мячи и турнирные штампы, которые наклеиваются на форму игроков. Другое тренировочное оборудование будет предоставлено непосредственно ФИФА на главной тренировочной площадке команды в ближайшие несколько дней.
Женская сборная Вьетнама отправилась в Новую Зеландию на две недели раньше официального открытия финала чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года, чтобы как можно скорее адаптироваться к тамошним условиям.
На тренировке днем 13 июля капитан Хуинь Ньы сказал, что вся команда находится в замечательном состоянии здоровья и активно готовится к товарищескому матчу с Испанией. Благодаря поддержке ФИФА и Федерации футбола Вьетнама у команды хорошие условия проживания. Перед этим команда также провела полезную тренировочную поездку в Германию с товарищескими матчами.
Как и планировалось, 14 июля в 12:30 по местному времени или в 17:30 по вьетнамскому времени Вьетнам проведет товарищеский матч с Испанией на стадионе «Маклин Парк» в Окленде.
Женская национальная сборная Вьетнама по футболу и главный тренер Май Дык Чунг прибыли в Новую Зеландию 6 июля, чтобы начать подготовку к Чемпионату мира по футболу 2023 года.
10 июля команда проиграла со счетом 0:2 Новой Зеландии, одной из хозяек чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года, в товарищеском матче на стадионе «Маклин Парк».