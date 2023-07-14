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ФИФА предоставляет экипировку для женской сборной Вьетнама по футболу

Женская сборная Вьетнама по футболу 13 июля получила экипировку, предоставленную ФИФА во время финального раунда чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, сообщает Федерация футбола Вьетнама (VFF). Женская сборная Вьетнама по футболу 13 июля получила экипировку, предоставленную ФИФА во время финального раунда чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, сообщает Федерация футбола Вьетнама (VFF).

Чтобы создать благоприятные условия для тренировок и соревнований команд, включая сборную Вьетнама, ФИФА предоставляет оборудование, в том числе ящики со льдом, бутылки с водой, спортивные сумки, мячи и турнирные штампы, которые наклеиваются на форму игроков. Другое тренировочное оборудование будет предоставлено непосредственно ФИФА на главной тренировочной площадке команды в ближайшие несколько дней.

Женская сборная Вьетнама отправилась в Новую Зеландию на две недели раньше официального открытия финала чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года, чтобы как можно скорее адаптироваться к тамошним условиям.

На тренировке днем 13 июля капитан Хуинь Ньы сказал, что вся команда находится в замечательном состоянии здоровья и активно готовится к товарищескому матчу с Испанией. Благодаря поддержке ФИФА и Федерации футбола Вьетнама у команды хорошие условия проживания. Перед этим команда также провела полезную тренировочную поездку в Германию с товарищескими матчами.

Как и планировалось, 14 июля в 12:30 по местному времени или в 17:30 по вьетнамскому времени Вьетнам проведет товарищеский матч с Испанией на стадионе «Маклин Парк» в Окленде.

Женская национальная сборная Вьетнама по футболу и главный тренер Май Дык Чунг прибыли в Новую Зеландию 6 июля, чтобы начать подготовку к Чемпионату мира по футболу 2023 года.

10 июля команда проиграла со счетом 0:2 Новой Зеландии, одной из хозяек чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года, в товарищеском матче на стадионе «Маклин Парк».

ВИА/ИЖВ

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