Фирмы РК сотрудничают в предоставлении решений для «умных» городов во Вьетнаме

Иллюстративное изображение. Источник: vietnamnet.vn

21 сентября компания H20 Hospitality, технологический стартап по управлению гостиничным бизнесом, объявил о партнерстве с компанией по управлению облачными сервисами Bespin Global в области эксплуатации цифровых решений для проектов «умного» города во Вьетнаме.

Меморандум о взаимопонимании (МВ) между двумя сторонами касался интеграции и совместной работы платформы THT-Bespin Smart City Hub (Умный городской центр THT-Bespin).

Соглашение было подписано между генеральным директором H2O Hospitality Джоном Ли и Ким Тэ Хо, страновым директором Bespin Global Vietnam, в Сеуле, сообщило информационное агентство Республики Корея (РК) Yonhap.

Цифровая платформа была совместно разработана Bespin Global Vietnam и THT Development, дочерней компанией Daewoo Engineering & Construction в РК, в стране Юго-Восточной Азии для оперативного управления «умными» городами во Вьетнаме.

Компания H2O Hospitality, основанная в 2015 году, успешно провела цифровую трансформацию множества объектов размещения в РК, Японии и Юго-Восточной Азии. Это один из крупнейших и быстрорастущих лидеров в сфере цифрового управления гостиничным бизнесом в Азии.

Стартап в сфере гостеприимства из Сеула привлек в общей сложности 45 млн. долл. США от крупных инвестиционных компаний, таких как Kakao Investment, государственного Корейского банка развития и корпорации Samsung Venture Investment.



