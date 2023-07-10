НОВОСТИ
Фирмам рекомендуется использовать возможности, тщательно управлять рисками в условиях глобальной рецессии
Винь сказал, что нынешний медленный экономический рост и потенциальные риски, связанные с новыми переменными, требуют от компаний усерднее работать, чтобы повысить свою конкурентоспособность и в полной мере использовать возможности для дальнейшего роста.
Он сказал, что, учитывая не столь позитивные признаки развития экономики в первых двух кварталах этого года, многие фирмы предпочли занять осторожную позицию. Однако в любой кризис, даже в самое трудное время, новые идеи и возможности все еще существуют для тех, кто знает, как ими воспользоваться, сказал он, отметив, что фирмы могут перестроиться и изменить свои бизнес-стратегии в соответствии с ситуацией.
Что касается фондового рынка, который находится на пути восстановления после случаев манипуляций, Винь подчеркнул необходимость разработки хорошей маркетинговой стратегии и расценил укрепление репутации и имиджа бизнеса в глазах инвесторов и акционеров как ключ к поддержанию доверия к рынку.
Ранее Vietnam Report опубликовал список 50 самых престижных и эффективных публичных компаний 2023 года (VIX50), в который вошли такие новички, как Airports Corporation of Vietnam, Binh Minh Plastics JSC, Viettel Construction Joint Stock Corporation и Vietnam Rubber Group, среди прочих.
Предприятия были отмечены за их усилия и впечатляющие достижения, несмотря на неопределенность за прошедшее время.
Примечательно, что было 29 компаний с рыночной капитализацией, превышающей 1 млрд. долларов США, 25 из которых с выручкой более 1 млрд. долларов США и 43 с прибылью, превышающей 1 трлн. донгов (42,28 млн. долларов США).
В списке доминировал банковский сектор с 15 представителями, за ним следовала индустрия недвижимости с шестью фирмами; строительство и стройматериалы - пятью фирмами; и транспорт, логистика, продукты питания и химикаты - по четыре фирмы в каждом.
VIX50 дает представление о деятельности государственных предприятий, а также об устойчивости и ведущей роли крупных из них.