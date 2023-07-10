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Фирмам рекомендуется использовать возможности, тщательно управлять рисками в условиях глобальной рецессии

Выбор подходящей бизнес-стратегии в условиях текущей глобальной рецессии имеет решающее значение для вьетнамских фирм, сказал Ву Данг Винь, генеральный директор Vietnam Report JSC, посоветовав им тщательно управлять рисками при активном использовании возможностей. Выбор подходящей бизнес-стратегии в условиях текущей глобальной рецессии имеет решающее значение для вьетнамских фирм, сказал Ву Данг Винь, генеральный директор Vietnam Report JSC, посоветовав им тщательно управлять рисками при активном использовании возможностей.

Винь сказал, что нынешний медленный экономический рост и потенциальные риски, связанные с новыми переменными, требуют от компаний усерднее работать, чтобы повысить свою конкурентоспособность и в полной мере использовать возможности для дальнейшего роста.

Он сказал, что, учитывая не столь позитивные признаки развития экономики в первых двух кварталах этого года, многие фирмы предпочли занять осторожную позицию. Однако в любой кризис, даже в самое трудное время, новые идеи и возможности все еще существуют для тех, кто знает, как ими воспользоваться, сказал он, отметив, что фирмы могут перестроиться и изменить свои бизнес-стратегии в соответствии с ситуацией.

Что касается фондового рынка, который находится на пути восстановления после случаев манипуляций, Винь подчеркнул необходимость разработки хорошей маркетинговой стратегии и расценил укрепление репутации и имиджа бизнеса в глазах инвесторов и акционеров как ключ к поддержанию доверия к рынку.

Ранее Vietnam Report опубликовал список 50 самых престижных и эффективных публичных компаний 2023 года (VIX50), в который вошли такие новички, как Airports Corporation of Vietnam, Binh Minh Plastics JSC, Viettel Construction Joint Stock Corporation и Vietnam Rubber Group, среди прочих.

Предприятия были отмечены за их усилия и впечатляющие достижения, несмотря на неопределенность за прошедшее время.

Примечательно, что было 29 компаний с рыночной капитализацией, превышающей 1 млрд. долларов США, 25 из которых с выручкой более 1 млрд. долларов США и 43 с прибылью, превышающей 1 трлн. донгов (42,28 млн. долларов США).

В списке доминировал банковский сектор с 15 представителями, за ним следовала индустрия недвижимости с шестью фирмами; строительство и стройматериалы - пятью фирмами; и транспорт, логистика, продукты питания и химикаты - по четыре фирмы в каждом.

VIX50 дает представление о деятельности государственных предприятий, а также об устойчивости и ведущей роли крупных из них.

ИЖВ/ВИА

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