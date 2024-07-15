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Финская команда победила на Международном фестивале фейерверков в Дананге
Китайская команда Liuyang Jingduan New-art Display – новичок на фестивале – начала финал своим шоу Dazzling Da Nang с медленной мелодией в стиле ритма традиционной китайской музыки. Китайская команда заняла второе место в размере 10 000 долларов США за свой дебют на крупнейшем фестивале фейерверков во Вьетнаме.
Две команды, вышедшие в финал, завоевали свои места в гранд-финале, который состоялся 30 июня во время четвертого вечера выступлений.
Итальянская команда Martarello была признана командой зрительских симпатий, а приз за инновации получила французская команда Arteventia.
DIFF 2024 собрал команды из Франции, США, Италии, Германии, Польши, Китая, Финляндии и Вьетнама, которые выступали с 8 по 29 июня.
Дананг - единственное место во Вьетнаме, где с 2008 года проводится фестиваль фейерверков.
Дэвис Уайсалл из Канады получил главный приз в 2008 году, а Martarello из Италии выиграл титул дважды, в 2017 и 2018 годах после того, как другая итальянская команда, Parente Fireworks, одержала победы в 2011 и 2012 годах.
Заключительный вечер Международного фестиваля фейерверков в Дананге – DIFF 2024 на тему «Сделано молодым поколением – ритм будущего» подарил десяткам тысяч зрителей замечательные и впечатляющие представления.
Выступая с заключительной речью, заместитель секретаря парткома, председатель Народного комитета города Дананга Ле Чунг Тьинь отметил, что под блестящие фейерверки, освещающие небо, мы будем думать о радости, хорошем и даже надежде. На протяжении всего пути развития партийная организация, власти и жители города всегда лелеяли и прилагали усилия для реализации мечты о строительстве и развитии города, превратив его в мирный, процветающий и счастливый город.
Международный фестиваль фейерверков в Дананге – DIFF 2024 завершился, оставив в сердцах зрителей множество прекрасных эмоций. Драматический финал между Китаем и Финляндией превратил Дананг в самое «горячее» место в стране в это время. По данным Департамента туризма города Дананг, за три дня с 11 по 13 июля было выполнено 455 рейсов в Дананг. Непосредственно перед заключительным вечером (12 июля) в городе у реки Хан приземлились 162 рейса, что более чем на 40% больше, чем в будние дни.
Лишь в заключительный вечер DIFF 2024 вечером 13 июля объекты размещения города обслужили около 90 017 посетителей, в том числе около 30 970 иностранных посетителей.