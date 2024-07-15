Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Финская команда победила на Международном фестивале фейерверков в Дананге

Благодаря потрясающему выступлению в заключительный вечер Международного фестиваля фейерверков в Дананге – DIFF 2024 команда Joho Pyro Professional Fireworks AB из Финляндии стала победителем с призом в размере 20 тысяч долларов США.
  Финская команда JoHo Pyro Professional Fireworks на финале Международного фестиваля фейерверков 2024 в Дананге (DIFF) 13 июля. (Фотографии любезно предоставлены DIFF)  
Финское шоу 13 июля было чрезвычайно впечатляющим: небо было залито яркими огнями 10 000 фейерверков в сопровождении ритмичной музыки и продолжалось 20 минут.

Китайская команда Liuyang Jingduan New-art Display – новичок на фестивале – начала финал своим шоу Dazzling Da Nang с медленной мелодией в стиле ритма традиционной китайской музыки. Китайская команда заняла второе место в размере 10 000 долларов США за свой дебют на крупнейшем фестивале фейерверков во Вьетнаме.

Две команды, вышедшие в финал, завоевали свои места в гранд-финале, который состоялся 30 июня во время четвертого вечера выступлений.
Итальянская команда Martarello была признана командой зрительских симпатий, а приз за инновации получила французская команда Arteventia.

DIFF 2024 собрал команды из Франции, США, Италии, Германии, Польши, Китая, Финляндии и Вьетнама, которые выступали с 8 по 29 июня.

Дананг - единственное место во Вьетнаме, где с 2008 года проводится фестиваль фейерверков.

Дэвис Уайсалл из Канады получил главный приз в 2008 году, а Martarello из Италии выиграл титул дважды, в 2017 и 2018 годах после того, как другая итальянская команда, Parente Fireworks, одержала победы в 2011 и 2012 годах.

Заключительный вечер Международного фестиваля фейерверков в Дананге – DIFF 2024 на тему «Сделано молодым поколением – ритм будущего» подарил десяткам тысяч зрителей замечательные и впечатляющие представления.

Выступая с заключительной речью, заместитель секретаря парткома, председатель Народного комитета города Дананга Ле Чунг Тьинь отметил, что под блестящие фейерверки, освещающие небо, мы будем думать о радости, хорошем и даже надежде. На протяжении всего пути развития партийная организация, власти и жители города всегда лелеяли и прилагали усилия для реализации мечты о строительстве и развитии города, превратив его в мирный, процветающий и счастливый город.

Международный фестиваль фейерверков в Дананге – DIFF 2024 завершился, оставив в сердцах зрителей множество прекрасных эмоций. Драматический финал между Китаем и Финляндией превратил Дананг в самое «горячее» место в стране в это время. По данным Департамента туризма города Дананг, за три дня с 11 по 13 июля было выполнено 455 рейсов в Дананг. Непосредственно перед заключительным вечером (12 июля) в городе у реки Хан приземлились 162 рейса, что более чем на 40% больше, чем в будние дни.

Лишь в заключительный вечер DIFF 2024 вечером 13 июля объекты размещения города обслужили около 90 017 посетителей, в том числе около 30 970 иностранных посетителей.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с избирателями в Кантхо

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с избирателями в Кантхо

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегация депутатов Национального собрания города Кантхо 14 июля встретились с избирателями в районе Тхотнот, чтобы проинформировать их об итогах 7-й сессии Национального собрания 15-го созыва и собрать их предложения для законодательного органа.
ПОДРОБНЕЕ

Top