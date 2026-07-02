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Финансовый форум Вьетнама - 2026 пройдет в Дананге в июле
По словам организаторов, мероприятие проводится в крайне важный момент, когда Вьетнам ускоряет экономическую трансформацию и стремится укрепить свои позиции в качестве регионального финансового центра. Ожидается, что форум будет способствовать сближению государственной политики и рыночной практики. Он также станет для Дананга возможностью продемонстрировать свой потенциал в качестве будущего регионального центра финансовых инноваций, международных инвестиций и государственно-частного партнёрства.
Генеральный директор Международного финансового центра Вьетнама в Хошимине (VIFC HCMC) Рич Макклеллан заявил, что форум задуман как платформа, ведущую роль в которой играет частный сектор, где регуляторы, операторы рынка, инвесторы и технологические компании смогут совместно работать над практическими решениями.
По его словам, ожидается, что обсуждения помогут Вьетнаму преобразовать свои макроцели в конкретные действия, направленные на поддержку развития финансовых центров, интегрированных в международную финансовую систему.
Председатель Центральновьетнамского делового альянса Крис Ванлун назвал сроки проведения форума значимыми, поскольку Вьетнам стремится укрепить свою роль в региональном финансовом пространстве.
Он отметил, что мероприятие выйдет за рамки традиционной конференции, предоставив участникам площадку для обмена практическим опытом, укрепления доверия и обсуждения того, как финансовая система может эффективнее поддерживать реальный сектор экономики.
По данным оргкомитета, двухдневный форум будет включать насыщенную программу ключевых сессий и параллельных дискуссий. Ожидается, что участники предложат практические рекомендации по формированию во Вьетнаме современной, прозрачной и устойчивой финансовой экосистемы.