Фильм «Куан Ки Нам» получил награду за лучшую режиссуру на Азиатском кинофестивале
AAFF этого года под девизом «Древо искусства вечно зелено» объединил множество произведений киноискусства из 45 стран и территорий мира. Вьетнам представил четыре фильма: «Куан Ки Нам», «Невестка», «Автобус — поездка в один конец» и «Волфу и гонка трёх миров». Среди них именно фильм «Куан Ки Нам» сумел покорить жюри и зрителей, получив престижную награду фестиваля.
Генеральный консул Вьетнама в Гонконге и Макао Ле Дык Хань, приглашённая в качестве почётного гостя для участия в церемонии награждения AAFF, отметила, что продвижение культурной дипломатии является общим делом всего народа, особенно в развитии культурных индустрий и формировании культурных ценностей Вьетнама. По её словам, подобные кинофестивали становятся возможностью представить вьетнамские фильмы региону и миру, одновременно способствуя популяризации, академическому обмену и заимствованию опыта, что помогает обогащать и повышать уровень искусства Вьетнама.
Ле Дык Хань подчеркнула, что Вьетнам в настоящее время активно, всесторонне и эффективно интегрируется в международное сообщество, поэтому расширение международного культурного сотрудничества в целом и в сфере кино в частности является необходимым и полностью соответствует курсу Партии и Государства. После успешного проведения Года народных обменов Вьетнам – Китай 2025 годов в 2026 и 2027 годах стороны продолжат уделять внимание развитию культурного и туристического сотрудничества. Это свидетельствует о том, что народная дипломатия, культурные обмены и туристическое сотрудничество, особенно укрепление взаимопонимания между народами двух стран, станут важным источником дальнейшего стабильного развития традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Китаем.
На мероприятии посол культуры Вьетнама при AAFF Май Тху Хуен выразила гордость тем, что уже во второй раз приглашена к участию в фестивале. В 2025 году Май Тху Хуен получила награды как режиссёр и продюсер за собственный фильм «Хрупкий цветок», а в этот раз представляла фильм «Куан Ки Нам» режиссёра Леон Ле. Одним из крупнейших успехов стало то, что все четыре вьетнамских фильма были включены в конкурсную программу фестиваля, а фильм «Куан Ки Нам» получил две номинации — за лучший фильм и лучшую режиссуру, в итоге завоевав награду за лучшую режиссуру. По её словам, это создаёт дополнительные возможности для продвижения культурных ценностей, образа страны и народа Вьетнама через кинематограф среди друзей в регионе и мире.
Посол культуры Вьетнама при AAFF Май Тху Хуен отметила, что в последнее время многие вьетнамские фильмы были представлены, отмечены и удостоены различных наград на региональных и международных кинофестивалях. Это не только создаёт культурный мост, но и способствует укреплению позиций Вьетнама на мировой кинематографической карте. Всё большее количество высоких наград свидетельствует о том, что вьетнамский кинематограф постепенно достигает мирового уровня развития и стандартов, открывая новые возможности международного сотрудничества в сфере кино, а также способствуя расширению культурных обменов и взаимопонимания между странами.
Фильм «Куан Ки Нам» режиссёра Леон Ле разворачивается на юге Вьетнама в 1980-х годах и реалистично, проникновенно отражает повседневную жизнь, тёплые человеческие отношения и простую, но романтичную любовь жителей небольшого городского квартала, вызывая у зрителей широкий спектр эмоций.