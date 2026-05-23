Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Фильм «Куан Ки Нам» получил награду за лучшую режиссуру на Азиатском кинофестивале

Вьетнам представил четыре фильма: «Куан Ки Нам», «Невестка», «Автобус — поездка в один конец» и «Волфу и гонка трёх миров». Среди них именно фильм «Куан Ки Нам» сумел покорить жюри и зрителей, получив престижную награду фестиваля.
  Генеральный консул Ле Дык Хань и посол культуры Вьетнама на кинофестивале Май Тху Хуен на церемонии вручения награды. Фото: ВИА  
21 мая в специальном административном районе Макао (Китай) состоялась церемония вручения наград лучшим кинематографическим произведениям в рамках Азиатского фестиваля художественного кино (AAFF) 2026 года. Благодаря реалистичной атмосфере, выразительной операторской работе и глубокому повествованию фильм «Куан Ки Нам» режиссёра Леон Ле был удостоен награды за лучшую режиссуру.

AAFF этого года под девизом «Древо искусства вечно зелено» объединил множество произведений киноискусства из 45 стран и территорий мира. Вьетнам представил четыре фильма: «Куан Ки Нам», «Невестка», «Автобус — поездка в один конец» и «Волфу и гонка трёх миров». Среди них именно фильм «Куан Ки Нам» сумел покорить жюри и зрителей, получив престижную награду фестиваля.

Генеральный консул Вьетнама в Гонконге и Макао Ле Дык Хань, приглашённая в качестве почётного гостя для участия в церемонии награждения AAFF, отметила, что продвижение культурной дипломатии является общим делом всего народа, особенно в развитии культурных индустрий и формировании культурных ценностей Вьетнама. По её словам, подобные кинофестивали становятся возможностью представить вьетнамские фильмы региону и миру, одновременно способствуя популяризации, академическому обмену и заимствованию опыта, что помогает обогащать и повышать уровень искусства Вьетнама.

Ле Дык Хань подчеркнула, что Вьетнам в настоящее время активно, всесторонне и эффективно интегрируется в международное сообщество, поэтому расширение международного культурного сотрудничества в целом и в сфере кино в частности является необходимым и полностью соответствует курсу Партии и Государства. После успешного проведения Года народных обменов Вьетнам – Китай 2025 годов в 2026 и 2027 годах стороны продолжат уделять внимание развитию культурного и туристического сотрудничества. Это свидетельствует о том, что народная дипломатия, культурные обмены и туристическое сотрудничество, особенно укрепление взаимопонимания между народами двух стран, станут важным источником дальнейшего стабильного развития традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Китаем.

На мероприятии посол культуры Вьетнама при AAFF Май Тху Хуен выразила гордость тем, что уже во второй раз приглашена к участию в фестивале. В 2025 году Май Тху Хуен получила награды как режиссёр и продюсер за собственный фильм «Хрупкий цветок», а в этот раз представляла фильм «Куан Ки Нам» режиссёра Леон Ле. Одним из крупнейших успехов стало то, что все четыре вьетнамских фильма были включены в конкурсную программу фестиваля, а фильм «Куан Ки Нам» получил две номинации — за лучший фильм и лучшую режиссуру, в итоге завоевав награду за лучшую режиссуру. По её словам, это создаёт дополнительные возможности для продвижения культурных ценностей, образа страны и народа Вьетнама через кинематограф среди друзей в регионе и мире.

Посол культуры Вьетнама при AAFF Май Тху Хуен отметила, что в последнее время многие вьетнамские фильмы были представлены, отмечены и удостоены различных наград на региональных и международных кинофестивалях. Это не только создаёт культурный мост, но и способствует укреплению позиций Вьетнама на мировой кинематографической карте. Всё большее количество высоких наград свидетельствует о том, что вьетнамский кинематограф постепенно достигает мирового уровня развития и стандартов, открывая новые возможности международного сотрудничества в сфере кино, а также способствуя расширению культурных обменов и взаимопонимания между странами.

Фильм «Куан Ки Нам» режиссёра Леон Ле разворачивается на юге Вьетнама в 1980-х годах и реалистично, проникновенно отражает повседневную жизнь, тёплые человеческие отношения и простую, но романтичную любовь жителей небольшого городского квартала, вызывая у зрителей широкий спектр эмоций.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Углубление отношений сотрудничества между Вьетнамом и Африкой

Углубление отношений сотрудничества между Вьетнамом и Африкой

По словам посла, выдающиеся достижения Вьетнама в борьбе с бедностью, развитии промышленности и трансформации сельского хозяйства являются ценным опытом для африканских стран.
ПОДРОБНЕЕ

Top