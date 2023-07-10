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Фильм со сценами «линий девяти пунктиров» должен быть удален с платформ Netflix, FPT Play
В депеше от 9 июля контролирующий орган сообщил, что просмотрел все 39 эпизодов сериала и обнаружил, что изображение «линий девяти пунктиров» появляется на картах в эпизодах 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30 и 38.
Несмотря на то, что FPT размыла изображения карт, департамент заявил, что фильм не подходит для показа во Вьетнаме, поскольку содержит неприемлемый контент, посягающий на национальный суверенитет.
Поэтому департамент обратился к Netflix Vietnam и FPT с просьбой удалить фильм в течение 24 часов, начиная с 0:00 10 июля, а затем отправить отчет в департамент до 12 июля.