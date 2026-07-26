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Фильм, вдохновленный народным пением Куанхо, вышел в мировой прокат

Фильм «Сад любви» (Prem Ki Surdhara), вдохновленный вьетнамским народным пением Куанхо, официально вышел в мировой прокат на WAVES - OTT-платформе индийского государственного вещателя Prasar Bharati.
  Министр кабинета министров индийского штата Мадхья-Прадеш Кайлаш Виджайваргия выступает на мероприятии. Фото: ВИА  
Премьера состоялась после недавнего успеха картины на 8-м Международном кинофестивале в Харьяне, где она завоевала награду в номинации «Лучший международный фильм».

24 июля в Нью-Дели прошла торжественная церемония по случаю выхода фильма, в которой приняли участие министры, дипломаты, ремесленники, деятели искусств, кинематографисты, актеры и представители средств массовой информации Вьетнама и Индии.

Фильм «Сад любви», созданный Организацией рекордов Индии (IBR) по идее кандидата наук, профессора Чу Бао Куэ, превращает народное пение Куанхо в связующий мост между прошлым и настоящим. Сюжет картины рассказывает о молодой индийской девушке из штата Мадхья-Прадеш, которая отправляется на родину песен Куанхо на севере Вьетнама и на концертные площадки Ханоя, чтобы восстановить воспоминания о своей покойной матери.

Выступая на мероприятии, министр кабинета министров индийского штата Мадхья-Прадеш Кайлаш Виджайваргия подчеркнул исторические и культурные параллели между Вьетнамом и Индией. Он отметил, что двусторонние отношения выходят за рамки межгосударственной дипломатии, отражая глубокое пересечение цивилизаций и общих ценностей, а также выразил уверенность в том, что фильм будет способствовать укреплению культурных обменов и дружбы.

Кандидат наук, профессор Чу Бао Куэ, выступивший в роли культурного консультанта и актера фильма, отметил, что этот проект погружает мировую аудиторию в богатую атмосферу пения Куанхо, признанного ЮНЕСКО в 2009 году Нематериальным культурным наследием человечества. Его участие обеспечило аутентичное отражение музыкальных традиций с сохранением истинной сути этого наследия и одновременно донесло до зрителей универсальные темы милосердия, верности и человеческой связи.

По окончании церемонии режиссер Бисвадип Рой Чоудхури заявил журналистам, что обе страны обладают глубоким культурным наследием, уходящим корнями в века. Он отметил, что фильм призван отдать дань уважения традициям и одновременно вдохновить молодое поколение бережно относиться к своей культурной идентичности в условиях стремительно модернизирующегося мира.

В рамках презентации также состоялись культурные выступления вьетнамских артистов и индийских студентов, продемонстрировавшие яркие традиции обеих стран.

ИЖВ/ВИА

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