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Фильмы на тему вьетнамской войны займут центральное место на фестивале азиатского кино в Дананге

Двадцать два выдающихся вьетнамских фильма на военную тематику будут показаны в рамках специальной программы под названием «Полвека вьетнамских военных фильмов» в рамках 3-го Данангского фестиваля азиатского кино (DANAFF III), который пройдет с 29 июня по 5 июля в Дананге.
  Сцена из фильма «Заброшенное поле: зона свободного огня» (Canh dong hoang). Фото предоставлено киностудией Giải Phóng  
На DANAFF III будет представлена подборка вьетнамских военных фильмов, снятых после 1975 года. Зрители также смогут принять участие в дискуссиях и встретиться с режиссерами и художниками, создавшими эти мощные работы.

Ключевым событием фестиваля станет большой семинар «Наследие вьетнамских военных фильмов после воссоединения страны», цель которого - всесторонне оценить достижения, ценности и роль военных фильмов как в развитии вьетнамского кино, так и в продвижении имиджа Вьетнама на международном уровне.

Представитель DANAFF III отметил, что во время войны режиссеры часто сосредотачивались на непосредственном изображении войны, создав множество ценных работ, которые в основном служили для вдохновения и поднятия боевого духа солдат и гражданских лиц. Однако после воссоединения страны у кинематографистов появилась «дистанция времени» для более глубоких размышлений.

Этот сдвиг привел к появлению фильмов, которые чаще показывали трагедии войны, борьбу «маленьких» и несчастных людей и предлагали более широкие, более философские размышления о жизни и духе вьетнамского народа.

22 фильма будут демонстрироваться бесплатно в кинотеатрах Дананга.

Подробности программы и расписание показов будут широко анонсированы в различных СМИ и по официальным каналам связи фестиваля.

ВИА/ИЖВ

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