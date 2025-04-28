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Фильмы на тему вьетнамской войны займут центральное место на фестивале азиатского кино в Дананге
Ключевым событием фестиваля станет большой семинар «Наследие вьетнамских военных фильмов после воссоединения страны», цель которого - всесторонне оценить достижения, ценности и роль военных фильмов как в развитии вьетнамского кино, так и в продвижении имиджа Вьетнама на международном уровне.
Представитель DANAFF III отметил, что во время войны режиссеры часто сосредотачивались на непосредственном изображении войны, создав множество ценных работ, которые в основном служили для вдохновения и поднятия боевого духа солдат и гражданских лиц. Однако после воссоединения страны у кинематографистов появилась «дистанция времени» для более глубоких размышлений.
Этот сдвиг привел к появлению фильмов, которые чаще показывали трагедии войны, борьбу «маленьких» и несчастных людей и предлагали более широкие, более философские размышления о жизни и духе вьетнамского народа.
22 фильма будут демонстрироваться бесплатно в кинотеатрах Дананга.
Подробности программы и расписание показов будут широко анонсированы в различных СМИ и по официальным каналам связи фестиваля.