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Филипп Труссье прибыл в Ханой и готов подписать контракт

Француз Филипп Труссье прибыл в Ханой 26 февраля и готов занять место главного тренера национальной футбольной команды.
  Филипп Труссье прибывает в Ханой 26 февраля. Фото: VNA  
Француз Филипп Труссье прибыл в Ханой 26 февраля и готов занять место главного тренера национальной футбольной команды.

Труссье, сопровождаемый своим помощником Мулаем Лахсеном Аззеггуархом Валленом, был удивлен приемом толпы сторонников и репортеров в национальном аэропорту Нойбай.

«Я счастлив вернуться во Вьетнам, страну, которую я уже узнал», - сказал Труссье после двухлетнего отсутствия после его последнего задания.

«Я горжусь тем, что являюсь главным тренером сборной Вьетнама. Для меня это большая честь. В будущем у меня будет много миссий. Я полон энергии в этом возвращении, и теперь я готов к ним».

Труссье официально подпишет трехлетний контракт с Федерацией футбола Вьетнама (VFF) утром 27 февраля в Ханое.

67-летний тактик возглавит как национальную сборную, так и состав U23.

Ему требуется команда из более чем 10 помощников, большинство из которых работали с ним с тех пор, как он возглавлял U19 во Вьетнаме и работал в футбольном центре PVF техническим директором.

ВИА/ИЖВ

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