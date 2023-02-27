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Филипп Труссье прибыл в Ханой и готов подписать контракт
Труссье, сопровождаемый своим помощником Мулаем Лахсеном Аззеггуархом Валленом, был удивлен приемом толпы сторонников и репортеров в национальном аэропорту Нойбай.
«Я счастлив вернуться во Вьетнам, страну, которую я уже узнал», - сказал Труссье после двухлетнего отсутствия после его последнего задания.
«Я горжусь тем, что являюсь главным тренером сборной Вьетнама. Для меня это большая честь. В будущем у меня будет много миссий. Я полон энергии в этом возвращении, и теперь я готов к ним».
Труссье официально подпишет трехлетний контракт с Федерацией футбола Вьетнама (VFF) утром 27 февраля в Ханое.
67-летний тактик возглавит как национальную сборную, так и состав U23.
Ему требуется команда из более чем 10 помощников, большинство из которых работали с ним с тех пор, как он возглавлял U19 во Вьетнаме и работал в футбольном центре PVF техническим директором.