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Филиппины импортируют 150 000 доз вакцины против африканской чумы свиней из Вьетнама
По его словам 26 августа делегация Филиппин посетила Вьетнам для работы и инспекции завода по производству вакцин компании, чтобы подготовиться к экспорту партии вакцин, которая является частью 600 000 доз, заказанных правительством Филиппин.
AVAC поставила около 2,3 миллиона доз на внутренний рынок и экспортировала 305 000 доз, включая 300 000 доз на Филиппины и 5 000 доз в Нигерию.
Компания была зарегистрирована для распространения своей вакцины в таких странах, как Индия, Индонезия, Малайзия, Непал, Мьянма и Нигерия.
В июле 2023 года Филиппины импортировали 300 000 доз вакцины против африканской чумы свиней от AVAC и организовали трехфазную оценку вакцины на 30 крупных фермах со 150 000 свиней. Все вакцинированные свиньи оказались здоровы и в безопасности. В результате в июле 2024 года Филиппины разрешили распространить в стране вакцины ASF LIVE против АЧС компании AVAC.
Что касается других экспортных возможностей для вакцины, Нгуен Ван Диеп сказал, что ожидается, что в мае 2025 года Всемирная организация здоровья животных выпустит стандарты для вакцин против африканской чумы свиней.
В настоящее время страны ждут стандартов организации, чтобы разработать свои собственные стандарты, сказал он, добавив, что это окажет большое влияние на экспорт вакцин против африканской чумы свиней.
Что касается внутреннего рынка, то, по его словам, многие крупные предприятия уже используют вакцину AVAC, например, акционерное общество CP Vietnam Livestock с более чем 1 миллионом доз. В то же время другие компании, такие как CJ Vina Agri и Japfa Comfeed Vietnam, проводят испытания, а малые и средние предприятия закупают вакцину через дистрибьюторов.
С июля 2023 года AVAC поставила более 250 000 доз в животноводческие отделы и центры сельскохозяйственного обслуживания в районы по всей стране. Многие провинции и города использовали большое количество вакцины, такие как Каобанг, Лангшон, Бакнинь и Лайчау.