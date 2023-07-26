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Филиппинские туристы потратили больше всего денег во Вьетнаме в 2022 году
Туристы из этой страны АСЕАН удвоили свои расходы во время путешествий по Вьетнаму, увеличив их с 1.124,7 долл. в 2017 году до 2.257,8 долл. в 2019 году.
Бельгийские туристы заняли второе место с показателем 1995,3 долл, за ними следуют путешественники из США (1.709,7 долл), Австралии (1.416,5 долл), Дании (1.383,5 долл) и Норвегии (1.346,2 долл).
В первую десятку стран с наибольшими расходами при посещении Вьетнама также вошли Нидерланды (1.317,5 долл.), Канада (1.315,5 долл.), Великобритания (1.212,7 долл.) и Германия (1.283,2 долл.).
С другой стороны, меньше всего тратили туристы из Лаоса - всего 343,5 долл. на человека, далее следуют Камбоджа (734,9 долл.), Индонезия (804,9 долл.) и Республика Корея (838,4 долл.).
В целом отчет показал, что средние расходы международных туристов, посещающих Вьетнам, несколько увеличились - с 1.141,5 долл. в 2017 году до 1.151,7 долл. в 2019 году.
Наиболее значительная часть средних расходов пришлась на проживание - более 30% (или 347,2 долл.). Расходы на питание составили 21,9% (или 251,9 долл), местный транспорт - 16% (184,6 долл), осмотр достопримечательностей - 9% (103,2 долл), покупки - 12,4% (142,7 долл).
Вьетнам официально вновь открылся для туризма 15 марта 2022 года. В 2022 году страну посетило около 3,7 млн. иностранных туристов, что в 23,3 раза больше, чем в предыдущем году, но составляет лишь около 20% от показателя 2019 года.
В 2023 году Вьетнам поставил перед собой задачу принять восемь миллионов иностранных туристов (в начале года, до того, как его крупнейший туристический рынок Китай официально объявит о планах возобновления работы) и получить общий доход в размере 650 трлн. донгов. За первые шесть месяцев этого года туристическая отрасль приняла почти 5,6 млн. посетителей, достигнув 70% от установленного плана.