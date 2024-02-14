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НОВОСТИ

Фестиваль Vibe Fest стартует в провинции Биньтхуан

12 февраля (3-й день первого лунного месяца) в экономическом городе туризма и развлечений NovaWorld Phan Thiet на юге центральной провинции Биньтхуан официально открылся шестидневный весенний фестиваль, который, как ожидается, привлечет в провинцию еще больше туристов.
  Экономический город туризма и развлечений NovaWorld Phan Thiet. Фото: ВИA  
Выступая на церемонии открытия, председатель Народного комитета города Фантхиет Фан Нгуен Хоанг Тан подчеркнул, что Vibe Fest, включающий в себя множество звездных художественных программ и увлекательных развлекательных мероприятий, знаменует собой начало серии масштабных туристических мероприятий, которые Биньтхуан проведет в 2024 году, чтобы достичь поставленной цели - 9,5 миллионов туристических прибытий в этом году.

Тем временем Деннис Нг Тек Йоу, генеральный директор Novaland Group – разработчика NovaWorld Phanthiet, заявил, что группа готова объединить усилия с Национальной администрацией туризма Вьетнама для организации мероприятий по продвижению туризма.

По его словам, NovaWorld Phan Thiet с различными новыми и современными удобствами, которые уже введены или будут введены в эксплуатацию, должен не только превратить туризм в экономический центр Биньтхуана, но и помочь Вьетнаму войти в группу из 30 стран с ведущим конкурентоспособным туристическим потенциалом в мире.

В рамках Vibe Fest проводится целый калейдоскоп мероприятий, включая хип-хоп, рэп и танцевальные шоу, народные и современные игры для отдельных людей и групп, музыкальные и цирковые фестивали.

Кроме того, на ночной ярмарке в Майами проводится фестиваль еды, где более 100 киосков представляют региональные продукты и блюда.

У посетителей также есть много возможностей обменяться мнениями с известными ремесленниками и каллиграфами.

ИЖВ/ВИА

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