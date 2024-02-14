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Фестиваль Vibe Fest стартует в провинции Биньтхуан
Тем временем Деннис Нг Тек Йоу, генеральный директор Novaland Group – разработчика NovaWorld Phanthiet, заявил, что группа готова объединить усилия с Национальной администрацией туризма Вьетнама для организации мероприятий по продвижению туризма.
По его словам, NovaWorld Phan Thiet с различными новыми и современными удобствами, которые уже введены или будут введены в эксплуатацию, должен не только превратить туризм в экономический центр Биньтхуана, но и помочь Вьетнаму войти в группу из 30 стран с ведущим конкурентоспособным туристическим потенциалом в мире.
В рамках Vibe Fest проводится целый калейдоскоп мероприятий, включая хип-хоп, рэп и танцевальные шоу, народные и современные игры для отдельных людей и групп, музыкальные и цирковые фестивали.
Кроме того, на ночной ярмарке в Майами проводится фестиваль еды, где более 100 киосков представляют региональные продукты и блюда.
У посетителей также есть много возможностей обменяться мнениями с известными ремесленниками и каллиграфами.