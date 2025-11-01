НОВОСТИ
Фестиваль «Тханглонг – Ханой 2025»: почитание ценностей наследия и распространение интеллектуального наследия Вьетнама
Выступая на церемонии открытия, заместитель директора Департамента культуры и спорта Ханоя Ле Тхи Ань Май подчеркнула, что тема «Собрание наследия» не только символизирует связь трёх древних столиц – Хоалы (Ниньбинь), Тханглонг (Ханой) и Фусуан (Хюэ), но и отражает объединение культурных регионов со всех уголков страны – от равнин до гор, от плодородной дельты Красной реки до величественного Центрального нагорья.
Программа воплощает видение и стремление столицы к построению Ханоя как центра творчества региона и мира – места, где традиционное наследие гармонично сочетается с духом современности, формируя уникальный облик столицы, в которой сосредоточены и распространяются культурные ценности Вьетнама.
«Собрание наследия» – это возможность почтить традиционные ремесленные деревни, мастеров и тружеников, которые неустанно сохраняют и возрождают культурные ценности традиции в современной жизни.
Программа также создаёт пространство, насыщенное традиционной атмосферой и возможностями для практического участия, вдохновляющее молодое поколение через демонстрации, обмены и мастер-классы по ремеслу. Тем самым она способствует пробуждению любви к ремеслу, привлечению молодых квалифицированных кадров и созданию нового импульса для цепочки креативной экономики, связанной с наследием.
Выступая на церемонии открытия, мастер До Хунг Тьеу из деревни традиционного лакировочного искусства Хатхай (коммуна Хонгван) отметил: деревня лаковых изделий «Хатхай», помимо традиционных художественных изделий из лакированной смолы (Футхо), также производит лаковые изделия для международной жизни и культуры, экспортируя их в США, Европу и многие другие страны. Деревня стремится исследовать, сохранять и популяризировать традиционное лаковое ремесло, способствуя сохранению основных ценностей наших предков.
Х’Ким Хоа Буон Йа (провинция Даклак) представила традиционное ткачество и вышивку родного края с уникальными орнаментами и техникой плетения из шелковых, ананасовых и кофейных волокон. Она отметила, что местные жители не только сохраняют традиционные изделия, но и творчески сочетают натуральные нити, повышая ценность и привлекательность своей продукции.
Фестиваль этого года объединяет множество разнообразных мероприятий, наполненных духом наследия и энергией современности. Среди них – выставки и зоны ремесленного опыта, представляющие и продвигающие характерные изделия ведущих ремесленных деревень из Ханоя, Хюэ, Ниньбиня и Центрального нагорья. Образ ремесленника будет оживлён в пространстве Тхайхок, создавая связь между прошлым и настоящим.
Художественная программа «На пути наследия» включает три ярких концертных вечера у озера Ван, Ванмьеу – Куоктыжам. Пространство наследия у озера Ван предложит творческие мастер-классы, традиционные художественные представления и гастрономические впечатления «Вкус Ханоя». Также пройдут научные конференции и международные обмены, художественные выставки «Молодой Ханой», представляющие современные произведения, вдохновлённые образом столицы, и экспозиция «Наследие и будущее», соединяющая прошлое и настоящее, наследие и молодое поколение.