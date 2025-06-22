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Фестиваль «Наслаждайся Данангом 2025» торжественно открыт
Среди 12 захватывающих мероприятий фестиваля этого года можно отметить церемонию открытия и масштабный гала-концерт.
Жители и гости города также смогут глубже познакомиться с прибрежной культурой через художественную инсталляцию «История рыбацкой деревни Дананга», а также поучаствовать в таких традиционных активностях, как вытягивание сетей, плетение сетей, катание на корзинных лодках и изготовление сувениров из ракушек — всё это создаёт живую атмосферу культурного взаимодействия.
С 20 по 22 июня на пляже Фам Ван Донг жители и туристы могут насладиться шоу художественных воздушных змеев — в небо поднимутся почти 100 аэродинамических змеев и змеев с LED-подсветкой, имитирующих морских существ оригинальных форм.
Благодаря постоянному обновлению формата и творческому подходу в каждой пляжной фестивальной программе, город Дананг оставляет незабываемое впечатление и каждый летний сезон привлекает большое количество туристов.
В рамках фестиваля также организована гастрономическая зона «Вкусы лета», где можно попробовать свежие и аппетитные блюда от более чем 60 торговых павильонов.
По всей протяжённости туристических пляжей размещены специальные зоны для фотосессий (check-in) и проводятся многочисленные культурные мероприятия, чтобы подарить жителям и туристам как можно больше впечатлений от отдыха в Дананге.