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НОВОСТИ

Фестиваль «Наслаждайся Данангом 2025» торжественно открыт

Во второй половине дня 20 июня в городе Дананг состоялось открытие серии мероприятий в рамках фестиваля «Наслаждайся Данангом 2025». Это ежегодное событие включает целый ряд ярких культурных, спортивных, туристических, развлекательных и гастрономических мероприятий, проходящих в различных районах города, особенно на популярных пляжах. Цель фестиваля — привлечь и обслужить жителей и туристов, приехавших в Дананг насладиться летним отдыхом.

Среди 12 захватывающих мероприятий фестиваля этого года можно отметить церемонию открытия и масштабный гала-концерт.

Жители и гости города также смогут глубже познакомиться с прибрежной культурой через художественную инсталляцию «История рыбацкой деревни Дананга», а также поучаствовать в таких традиционных активностях, как вытягивание сетей, плетение сетей, катание на корзинных лодках и изготовление сувениров из ракушек — всё это создаёт живую атмосферу культурного взаимодействия.

С 20 по 22 июня на пляже Фам Ван Донг жители и туристы могут насладиться шоу художественных воздушных змеев — в небо поднимутся почти 100 аэродинамических змеев и змеев с LED-подсветкой, имитирующих морских существ оригинальных форм.

Благодаря постоянному обновлению формата и творческому подходу в каждой пляжной фестивальной программе, город Дананг оставляет незабываемое впечатление и каждый летний сезон привлекает большое количество туристов.

В рамках фестиваля также организована гастрономическая зона «Вкусы лета», где можно попробовать свежие и аппетитные блюда от более чем 60 торговых павильонов.

По всей протяжённости туристических пляжей размещены специальные зоны для фотосессий (check-in) и проводятся многочисленные культурные мероприятия, чтобы подарить жителям и туристам как можно больше впечатлений от отдыха в Дананге.

ИЖВ/ВИА

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