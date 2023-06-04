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Фестиваль «Море 2023»: показ аозай с участием более 6.000 женщин Кханьхоа
Аозай шел сквозь историю страны, меняя стиль, функции и применение. Из праздничного костюма Аозай теперь стал повседневной одеждой. Со временем Аозай всегда был прекрасным символом национальной культуры, гордостью вьетнамского народа и атрибутом национальной идентичности.
Показ аозай с участием более 6 тысяч женщин в Нячанге также направлен на рекорд Вьетнама.
До этого, в конце мая 2023 года, Союз женщин провинции Кханьхоа также провел фестиваль аозай, представив более 600 аозай разных стилей, от традиционных до современных, на пляже Нячанга. 8 марта Народный комитет города Нячанг также провел парад в честь Аозай на улицах района, в котором приняли участие 2.000 женщин.