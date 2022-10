Фестиваль японского кино пройдет в 4 городах

Фото: baoquocte.vn Фестиваль японского кино пройдет в крупных городах стран с 21 октября по 27 ноября, сообщает Центр культурного обмена Японского фонда во Вьетнаме.

Всего на фестивале этого года будет представлено 8 уникальных фильмов на различные темы, каждый из которых представляет собой реалистическое изображение красочной жизни под японскими ракурсами и безграничным творческим потенциалом, выражая уникальное мировоззрение кинематографистов дальневосточной страны.

В число фильмов, которые будут показаны, входят аниме «Poupelle of Chimeney Town» (Пупель из города Чимни) режиссера Юсукэ Хироты, аниме «Blue Thermal» (Голубой термальный) Масаки Татибаны, драма «And So The Baton Is Passed» (И вот эстафета передана) Тэцу Маэды, «Blue» (Голубой) Йошиды Кэйсуке, аниме «INU-OH» Масааки Юасы, живое выступление «Anime Supremacy» (Превосходство аниме) Йошино Кохеи, драма «In the wake» (По следам) Такахиса Дзезе и драма «Intolerance» (Нетерпимость) Йошиды Кейсуке.

Возвращение японского кинофестиваля в этом году откроет новые возможности для доступа вьетнамской аудитории к японскому кино, особенно для любителей кино. В прошлом году мероприятие было проведено в онлайн-форме из-за воздействия пандемии COVID-19.

Фестиваль по программе этого года пройдет в Хошимине с 21 по 30 октября, Хайфоне с 4 по 6 ноября, Ханое с 11 по 20 ноября и Дананге с 25 по 27 ноября.