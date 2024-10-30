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Фестиваль цветов в Далате начнется в декабре
Фестиваль, включающий 45 программ, призван поднять свой престиж на национальный и международный уровень, а также способствовать становлению Далата, населенного пункта в провинции Ламдонг в Центральном нагорье, как «города фестивалей цветов» и творческого города ЮНЕСКО в области музыки.
Фестиваль под названием «Цветы Далата - симфония красок» будет включать в себя десять основных мероприятий, таких как новогоднее музыкальное шоу, международный семинар по зеленому туризму и культурной индустрии, «улица вина - чая - кофе» и парад цветов с показом модой.
Цветочные выставки охватят центральные места, такие как озеро Суанхыонг, и распространятся на парки и кварталы, при активном участии местных предприятий и жителей.
Некоторые иностранные подразделения и населенные пункты, имеющие кооперативные связи с Ламдонгом и Далатом, также примут участие в нескольких программах.
Церемония открытия будет транслироваться в прямом эфире 5 декабря, а заключительное шоу - 31 декабря.
По словам заместителя председателя Народного комитета провинции и главы организационного комитета Фама С., Ламдонг планирует привлечь 2 миллиона посетителей во время фестиваля.