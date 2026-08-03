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Фестиваль Хюэ-2026: Осенний фестиваль, наполненный самобытностью древней столицы
На протяжении всего августа будет проходить Фестиваль спорта Хюэ — «Hue Sports Festival», посвящённый укреплению здоровья населения. В его программу войдут 19 мероприятий, которые вместе с другими событиями Осеннего фестиваля проводятся в поддержку общенационального движения «Все граждане занимаются физической культурой, следуя примеру великого Президента Хо Ши Мина», способствуя укреплению здоровья населения, сохранению и развитию традиционных спортивных и культурных ценностей региона.
Фестиваль также станет площадкой для общения и сотрудничества между городом Хюэ и другими провинциями и городами страны, создаст благоприятное культурное пространство, будет способствовать укреплению солидарности, расширению участия делового сообщества и стимулированию туристического спроса. Ожидается, что мероприятия фестиваля привлекут более 15 тысяч спортсменов из Вьетнама и зарубежных стран, которые примут участие в соревнованиях и поддержке участников.
Особое место в программе занимает Международный фестиваль наследия и музыки Хюэ, который состоится с 30 августа по 1 сентября на площади Центрального спортивного комплекса города Хюэ. Посещение фестиваля будет бесплатным для жителей и туристов в период празднования Национального праздника 2 сентября.
Главным событием фестиваля станут два грандиозных музыкальных концерта, задуманных как единое художественное путешествие, объединяющее выдающихся исполнителей нескольких поколений современной вьетнамской и мировой музыкальной сцены. Через язык современного искусства они донесут до зрителей идею «City Awakening — Пробуждение наследия».
Два концертных вечера под названиями «Пробуждение наследия» и «Наследие в мировом пространстве» не только подарят публике яркие художественные впечатления, но и расскажут историю Хюэ — города, который бережно хранит традиционные ценности, постоянно развивается, укрепляет связи с миром и подтверждает позиции Вьетнама на международной карте индустрии культуры.
С 20 по 22 августа состоится Фестиваль храма Диен Хюэнам — один из наиболее самобытных религиозных праздников региона Хюэ, который, как ожидается, также привлечёт большое количество туристов.
Одновременно на пешеходной улице Хайбачыг района Тхуанхоа пройдёт художественная программа, посвящённая празднованию Национального праздника 2 сентября.
В сентябре 2026 года в рамках Осеннего фестиваля Фестиваля Хюэ-2026 состоятся традиционная лодочная регата города Хюэ на реке Хыонг, Фестиваль львиных танцев Хюэ-2026 с яркими выступлениями коллективов, церемония открытия городских спортивных игр, фестиваль выступлений коллективов львиного, драконьего и единорожьего танца с шествием праздничных фонарей по случаю Праздника середины осени, а также программа «Туонг Хюэ — Эхо тысячелетий», призванная сделать придворное театральное искусство туонг более доступным широкой публике.
Кроме того, состоится программа «Полнолуние в Императорском дворце», посвящённая празднику Середины осени и предлагающая посетителям познакомиться с богатым культурным наследием Императорского дворца Хюэ.
Фестиваль объявления результатов государственных экзаменов «Чуен Ло» и День чествования лучших учащихся, а также художественный фестиваль «Краски любимого мира» также станут важной частью насыщенной культурной программы, создавая неповторимую атмосферу осени в Хюэ, наполненной богатым культурным наследием древней столицы.