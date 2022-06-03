Фестиваль Хюэ-2022 состоится в конце июня

Ожидается, что Фестиваль Хюэ-2022 соберет около 400 исполнителей из 15 отечественных и международных художественных коллективов из 7 стран. Фото: dulichhue.com.vn

По данным оргкомитета, Фестиваль Хюэ-2022 пройдет с 25 по 30 июня.

Изюминкой мероприятия станет неделя культуры и искусства на тему «Культурное наследие с интеграцией и развитием».

Ожидается, что в нем примут участие около 400 исполнителей из 15 отечественных и международных художественных коллективов из 7 стран.

Фестиваль имеет широкий спектр мероприятий, включая художественную программу на церемонии открытия фестиваля, уличный карнавал и музыкальную программу с участием известной песни композитора Чинь Конг Шона (1939-2001).

Другие мероприятия будут организованы до, во время и после фестиваля Хюэ, в том числе фестиваль еды, фестиваль воздушных шаров, Вьетнамская летняя ярмарка-2022 и соревнования по гребле на SUP (доска для сапсерфинга). Мероприятия пройдут в разных местах вдоль реки Хыонг.



