НОВОСТИ
Фестиваль Фо 2025: Воссоединение кулинарного наследия трёх регионов Вьетнама
Фестиваль Фо 2025 — это масштабное культурно-гастрономическое мероприятие, организованное по поручению Канцелярии Народного комитета Ханоя, при участии Городского конференц-центра в сотрудничестве с Департаментом туризма, Центром по охране наследия Тханглонг – Ханой и рядом медиа-партнёров, включая газету "Нянзан" в качестве информационного спонсора.
Фестиваль объединяет более 50 павильонов предприятий и брендов фо из трёх регионов страны, которые представляют свои фирменные блюда, способствуя продвижению имиджа и повышению узнаваемости фо. Посетители смогут попробовать различные варианты фо, характерные для таких регионов, как Северо-Запад, Намдинь, Ханой, а также для Центрального и Южного Вьетнама, включая интернациональные вариации.
Особое внимание привлекают такие известные ханойские бренды фо, как Фо Тхин Бо Хо, Фо Ты Лун, Фо Хоанг За, Фо Ван Ку и другие. Мастера-кулинары проведут показательные выступления, в ходе которых гости смогут воочию увидеть полный процесс приготовления фо и хрустящих пончиков к нему — от выбора ингредиентов и приготовления рисовой лапши до варки бульона.
Ярким акцентом фестиваля стало применение цифровых технологий — в частности, внедрение ИИ-фо: интеллектуального чат-бота, который помогает посетителям получать информацию, узнавать расписание мероприятий и взаимодействовать с программным контентом.
В рамках фестиваля также работает зона «История фо», воссоздающая путь становления этого блюда — национального символа вьетнамской кухни — через различные исторические этапы. Зона «Фо регионов» собирает кулинарные стили фо из Ханоя, Намдиня, Северо-Запада, Центрального и Южного Вьетнама, а также международные версии, отражая всё богатство вкусов и кулинарного искусства.
Кроме того, внимание публики привлекут демонстрации приготовления фо, дискуссия на тему «Фо как объект наследия ЮНЕСКО и его международное распространение», а также специальные пространства с вьетнамским пивом времён советской эпохи и традиционным ханойским лотосовым чаем. Эти элементы добавляют фестивалю яркие краски, создавая мост между гастрономической культурой и современными технологиями.
Фестиваль Фо 2025 проходит в течение трёх дней — с 18 по 20 апреля — на территории императорской цитадели Тханглонг.