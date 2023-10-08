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Фестиваль Фо 2023 в Японии – симфония вьетнамских вкусов

7 октября Фестиваль Фо 2023 открылся в парке Ёёги, Токио, Япония. Это первый масштабный фестиваль Фо, проводимый в Японии в серии мероприятий, посвященных 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией.
  Один бренд Фо на фестивале. (Фото: Фам Туан - репортер ВИА в Японии)  
По словам репортера ВИА в Токио, выступая на открытии фестиваля, посол Фам Куанг Хиеу отметил, что вьетнамская кухня всегда была привлекательна для японцев, в которой фо является не только вкусным блюдом, но и «кулинарным послом», способствуя прославлению вьетнамской культуры среди друзей со всего мира.

Посол подчеркнул, что Фестиваль Фо 2023 — это особый фестиваль, посвященный только фо, уникальному блюду Вьетнама. Посол сказал, что в ходе обсуждений с японскими друзьями обе стороны также отмечено сходство между вьетнамским фо и японским рамэном.

В интервью корреспонденту ВИА председатель партии «Комэйто» в правящей коалиции Японии Нацуо Ямагучи заявил, что вьетнамское фо — блюдо, подходящее японскому вкусу за утонченнное сочетание ингредиентов.

На фестивале представлено много брендов фо из разных регионах Вьетнама, таких как Pho Dau, Pho Thin Bo Ho, Pho в отеле Majestic Saigon, Pho в отеле Grand Saigon, Pho в гольф-клубе Thu Duc (VGCC)...

Коидзуми Кеничи, японский посетитель, сказал, что он часто ездит во Вьетнам по делам и никогда не упускает возможности насладиться фо. На этот раз на фестивале, насладившись фо с говядиной и курицей, он отметил, что вкус полностью похож на фо, которое он ел во Вьетнаме.

Помимо непосредственного представления фо, Фестиваль Фо 2023 также организует множество мероприятий по распространению фо, таких как демонстрация приготовления рисовой лапши, ток-шоу «Любовь к Фо» с участием мастеров, экспертов и знаменитостей из Вьетнама и Японии, конкурс «Японцы готовят вьетнамское фо», выставки, видеопоказы, предоставляющие информацию о фо...

Также в рамках фестиваля Фо 2023 Оргкомитет совместно с Департаментом промышленности и торговли Хошимина и посольством Вьетнама в Японии организовал программу продвижения торговли в сфере производства и торговли продуктами питания, полученными из риса и крахмала.

Чан Суан Тоан, заместитель главного редактора газеты Tuoi Tre, глава оргкомитета Фестиваля Фо 2023, сказал, что фестиваль фо впервые проводится за рубежом, этот фестиваль также направлен на создание возможностей стимулирования торговле и инвестициям между Вьетнамом и Японией. Среди 110 гостей, включая производственные и торговые предприятия из Вьетнама, а также импортеров, дистрибьюторов и розничных торговцев в Японии, на выставке присутствуют более 50 предприятий пищевой промышленности и переработки риса из южных провинций.

На фестивале работает 40 киосков, из которых около 20 — киоски с фо, половина — вьетнамские рестораны. Фестиваль Фо 2023 проходит в течение двух дней с 7 по 8 октября и, как ожидается, привлечет сотни тысяч посетителей.

ИЖВ/ВИА

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