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Фестиваль туристических подарков в Ханое 2024 года расскажет о местных ремеслах и кухне
Фестиваль познакомит отечественных и иностранных туристов с туристическими сувенирами под вьетнамским брендом, будет способствовать развитию индустрии производства сувениров и укреплению туристических и культурных связей.
В то же время ожидается, что фестиваль поспособствует сохранению, почитанию и использованию уникальных ценностей местного культурного наследия и традиционных ремесел в развитии туризма.
В этом году на фестивале будут представлены традиционные блюда Ханоя и популяризированы гастрономические туры – тенденция, которая набирает популярность во многих странах. Посетители смогут познакомиться не только с едой или напитками, но и с культурной самобытностью и жизнью местного населения, что поможет им узнать культурную историю Ханоя, скрывающуюся за каждым подарком.
В рамках трехдневного фестиваля будут проводиться различные мероприятия, включая демонстрацию изысканных туристических сувениров, презентация туров, продажа туристических ваучеров и запуск рекламных программ местными туристическими компаниями.
В рамках фестиваля будет организована площадка для демонстрации изделий ремесленных деревень, пройдет барабанное представление, выступления на гонгах этнической народности мыонг из пригородного района Тхатьтхат, а также выступления уличных циркачей, хип-хоп танцоров и флешмоб, что обещает интересные впечатления для посетителей.