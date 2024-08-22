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Фестиваль туристических подарков в Ханое 2024 года расскажет о местных ремеслах и кухне

Фестиваль туристических подарков 2024 года в Ханое пройдет с 23 по 25 августа в пешеходной зоне перед парком Тхонят («Воссоединение») на улице Чанятонг в ханойском районе Хайбачынг.
  Посетители на ю фестивале туристических подарков 2023 года в Ханое. Фото: ВИА  
Ежегодное мероприятие направлено на продвижение имиджа столицы как безопасного, дружелюбного, качественного и привлекательного туристического направления, чтобы привлечь больше посетителей в Ханой во время национальных праздников. Это также приурочено к 70-летию Дня освобождения столицы (10 октября 1954 г. - 2024 г.) и к Году посещения Вьетнама - Дьенбьен 2024.

Фестиваль познакомит отечественных и иностранных туристов с туристическими сувенирами под вьетнамским брендом, будет способствовать развитию индустрии производства сувениров и укреплению туристических и культурных связей.

В то же время ожидается, что фестиваль поспособствует сохранению, почитанию и использованию уникальных ценностей местного культурного наследия и традиционных ремесел в развитии туризма.

В этом году на фестивале будут представлены традиционные блюда Ханоя и популяризированы гастрономические туры – тенденция, которая набирает популярность во многих странах. Посетители смогут познакомиться не только с едой или напитками, но и с культурной самобытностью и жизнью местного населения, что поможет им узнать культурную историю Ханоя, скрывающуюся за каждым подарком.

В рамках трехдневного фестиваля будут проводиться различные мероприятия, включая демонстрацию изысканных туристических сувениров, презентация туров, продажа туристических ваучеров и запуск рекламных программ местными туристическими компаниями.

В рамках фестиваля будет организована площадка для демонстрации изделий ремесленных деревень, пройдет барабанное представление, выступления на гонгах этнической народности мыонг из пригородного района Тхатьтхат, а также выступления уличных циркачей, хип-хоп танцоров и флешмоб, что обещает интересные впечатления для посетителей.

ИЖВ/ВИА

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