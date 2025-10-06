Báo Ảnh Việt Nam

Фестиваль середины осени сияет в древнем городе Хойан

Фестиваль середины осени 2025 года проходит в древнем городе Хойан, город Дананг, с 3 по 6 октября, с различными праздничными шоу с фонарями, танцами львов, шествиями с фонарями и представлениями на открытом воздухе, предлагая жителям и гостям яркое празднование, богатое культурной самобытностью.
  Древний город Хойан сияет огнями праздника середины осени. Фото: ВИA  
Самым ожидаемым событием стала «Ночь фестиваля полнолуния», которая прошла 4 октября в парке Хойан и включала в себя танцы львов и драконов, а также художественные представления на тему середины осени. В то же время в рамках программы «Музыка и луна» на улице Батьданг, 106, прозвучали народные песни, детские стишки и традиционные музыкальные ансамбли, создав интерактивное музыкальное пространство специально для детей.

Программа «Ночь в древнем городе Хойан» призвана возродить образ жизни жителей Хойана в былые времена при свете фонарей, подарив посетителям атмосферу спокойствия. 6 октября по древним улицам пройдет парад фонарей, который наполнит город праздничным настроением. В рамках фестиваля также будут представлены традиционные блюда праздника середины осени, фотовыставки, танцы львов и культурные мероприятия в Музее фольклора.

Праздник середины осени в Хойане не только приносит радость людям всех возрастов, но и подчеркивает традиционные культурные ценности, а также демонстрирует творческий потенциал местных сообществ, которые превращают наследие в уникальные и незабываемые впечатления для посетителей.

В 2023 году праздник середины осени в Хойане был признан Министерством культуры, спорта и туризма национальным нематериальным культурным наследием, что еще раз подтвердило его непреходящую жизнеспособность.

В XVII и XVIII веках Хойан был оживленным международным торговым портом. Сегодня город развил свой праздник середины осени на основе местных традиций, включив в него культурные элементы Китая и Японии, что сделало его уникальным событием, отражающим динамизм, творческий потенциал и гостеприимство его жителей.

ИЖВ/ВИА

