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Фестиваль, посвященный вьетнамской культуре в Японии

Вьетнамский фестиваль в Японии 2024 открылся 1 июня в парке Йойоги в Токио, где проходят художественные и культурные представления и более 130 стендов, демонстрирующих типичные вьетнамские продукты.

 

За последние 15 лет фестиваль стал крупнейшим культурным событием, которого с нетерпением ждут вьетнамская община в Японии и местные жители.


На церемонии открытия присутствовали бывший премьер-министр Японии Фукуда Ясуо, главный представитель партии Комэйто Ямагути Нацуо, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахито Морияма, посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу, заместитель министра культуры, спорта и туризма Нгуен Тхи Тхуи, представители ассоциаций и другие.


Выступая на мероприятии, посол Фам Куанг Хиеу подчеркнул, что ежегодный Вьетнамский фестиваль в парке Йойоги стал культурным брендом Вьетнама в Японии. Он выразил надежду, что дружеские обмены, подобные фестивалю, будут способствовать развитию культурного сотрудничества и обмену между людьми, а также укреплению доверия и взаимопонимания между Вьетнамом и Японией.


В свою очередь, министр Масахито Морияма высоко оценил усилия организационного комитета фестиваля и посольства Вьетнама в Японии по успешной организации фестиваля на протяжении последних лет.


Он сказал, что его министерство будет продолжать координировать свои действия с вьетнамскими министерствами и населенными для дальнейшего развития сотрудничества в различных областях и оптимизации роли вьетнамских выпускников в Японии.

Помимо более чем 130 стендов вьетнамских и японских компаний, организаций и частных лиц, на мероприятии выступили популярные художественные труппы и коллективы двух стран. В частности, жители Токио и иностранные туристы проявляют большой интерес к представлениям вьетнамских кукол на воде.

Ожидается, что фестиваль, который продлится до 2 июня, привлечет сотни тысяч посетителей.

ИЖВ/ВИА

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