Фестиваль Нового года в Дананге 2026 обещает яркие культурные и развлекательные пространства

Мероприятия будут направлены на улучшение впечатлений посетителей, стимулирование туристического спроса и создание праздничной атмосферы встречи 2026 года, сообщил Департамент культуры, спорта и туризма центрального города.

Заместитель председателя Народного комитета Дананга Нгуен Тхи Ань Тхи сообщила, что в этом году фестиваль пройдёт на множестве площадок, включая восточный берег моста Дракон, пешеходную улицу Батьданг, Хойан, парк на пляже Тамтхань, площадь 24 Марта и ряд туристических объектов по всему городу.

Центральным акцентом станет серия тематических зон для фотографирования, действующих с 20 декабря 2025 года по 3 января 2026 года. Четыре декоративные пространства - «Рождество», «Музыка», «Цвета Хойана» и «Золотой Дананг», будут оформлены световыми инсталляциями, праздничными макетами и символами города, предлагая жителям и гостям привлекательные фотолокации в период новогодних праздников.

Официальная церемония открытия состоится в 19:00 30 декабря на восточном берегу моста Дракон и будет сопровождаться музыкальным шоу с использованием современных световых технологий и выступлениями певцов, артистов и музыкальных групп.

С 30 декабря 2025 года по 3 января 2026 года будет работать гастрономическое пространство Cheer Fest, где представят местную и международную кухню, точки барбекю, крафтовое пиво и сувенирные лавки. 1 января 2026 года город проведёт церемонии встречи первых авиарейсов и круизных судов года с традиционными художественными выступлениями, вручением цветов и подарков в аэропорту, морском порту и в Хойане.

С начала 2026 года до августа 2026 года Дананг проведёт кампанию по продвижению морского туризма посредством системы тематических фотозон на крупных пляжах города. Каждый объект будет отражать уникальные особенности своей локации, от оживлённой атмосферы парка Восточное море до спокойствия Хакхе, а также культурного колорита пляжей Анбанг, Кыадай и Тамтхань.

Одним из главных акцентов фестиваля станет мероприятие «Дананг - Новогодний проспект 2026», которое пройдёт в течение трёх вечеров, с 30 декабря 2025 года по 1 января 2026 года, на пешеходной улице Батьданг. Пространство, оформленное как «коридор творческого фестиваля», объединит световые и звуковые эффекты с уличными выступлениями. В трёх основных зонах развлечений гостей ждут разнообразные художественные программы, от хип-хопа и танцевального спорта до традиционной инструментальной музыки и интерактивных активностей.

Впервые в городе пройдет ночной забег под названием «Освещая реку Хан - беги в будущее» с 22:00 до полуночи 31 декабря 2025 года, с маршрутом длиной 5 км. Бегуны стартуют с пешеходной улицы Батьданг, пройдут по мосту Дракона, улице Чан Хынг Дао и мосту Нгуен Ван Чои и финишируют в самый первый момент Нового года. Ожидается, что забег привлечет большое количество профессиональных и любительских бегунов из Вьетнама и других стран.

Параллельно с фестивалем отели, рестораны и туристические компании запустят масштабные программы по акции «Сезон праздничных скидок в Дананге 2025», а также мероприятия Mega Sale Holiday для премиальных брендов и выставку «Вьетнамские товары - Сделано в Дананге».

Благодаря разнообразным культурным и развлекательным активностям Фестиваль Нового года в Дананге 2026 года обещает подарить уникальную атмосферу праздника и ещё раз подтвердить статус Дананга как одного из ведущих направлений фестивального туризма в регионе в период зимних каникул.