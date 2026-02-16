НОВОСТИ
Фестиваль книжной улицы Тэт Бинь Нго 2026: встреча Весны с знанием и новым мышлением
По словам Чан Ким Кук, заведующей отделом хранения и организации фондов Научной библиотеки города Хошимин, новшеством фестиваля стала выставка «Город Хошимин после слияния», представленная в виде общего макета и трёх моделей районов, выполненных из книг. Посетители могут сканировать QR-коды для получения подробной информации, сочетая традиционную экспозицию с цифровыми технологиями.
Особое внимание в разделе сохранения наследия привлекла выставка редких изданий «До Выонг Хыонг Ты». В центре экспозиции — книги ручной печати на бумаге до, изданные до 1945 года, в том числе «Иллюстрированный литературный сборник памяти Нгуен Зу», опубликованный в 1942 году. Издание содержит 11 оригинальных ксилографий известных художников, таких как Нгуен Зя Чи, То Нгок Ван и Чан Ван Кан, и считается редким наследием в истории вьетнамского изобразительного искусства и книгоиздания.
Фестиваль также выделил пространство для технологических книжных приложений — книг с использованием ИИ и AR, цифровых библиотек, отражая современные тенденции чтения в эпоху цифровой трансформации. Зона международной интеграции оформлена в символике «Круга пересечения знаний» с участием консульств и зарубежных издательств, представляющих двуязычные издания и организующих культурные обмены.
Фестиваль оживили встречи и автограф-сессии популярных авторов, таких как Нгуен Нят Ань и Суан Фыонг. Выступление каллиграфа Куанг Линя с кистью длиной 2,7 метра на 8-метровом полотне с надписью «Эпоха подъёма» стало ярким визуальным акцентом церемонии открытия.
Традиция «книжного ли си» в начале года продолжена через «АТМ книг доброй воли» (в первый день Тэт), направленный на поощрение чтения и распространение духа обмена знаниями.
На церемонии открытия директор Департамента культуры и спорта города Хошимин Хюинь Тхе Тхуан отметил, что фестиваль книжной улицы Тэт, начавшийся со скромного масштаба, сегодня стал знаковым культурным событием и привычным местом встречи жителей и туристов в период Тэт.
Город рассматривает развитие культуры чтения как важную задачу, способствующую формированию всесторонне развитой личности. Такие модели, как Книжная улица города, Посол культуры чтения, общественные читальные пространства, умные библиотеки, библиотечные автобусы, постепенно приближают книги и знания к людям всех возрастов.