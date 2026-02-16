Фестиваль книжной улицы Тэт Бинь Нго 2026: встреча Весны с знанием и новым мышлением

Посетители на Фестивале книжной улицы Тэт Бинь Нго 2026. Фото: ВИА







На протяжении более чем десяти лет этот фестиваль является особой культурной площадкой, направленной на продвижение и распространение культуры чтения в городе Хошимин. Его ключевая ценность — встречать Весну с знанием и начинать новый год с новым мышлением, превращая весенние прогулки в путь духовного обогащения и устойчивых ценностей.





В этом году пространство фестиваля расширено на трёх площадках: в кварталах Сайгон, Биньзыонг и Вунгтау. Символическим акцентом стал Культурный простор Хо Ши Мина, оформленный в художественном языке «Бамбуковый лес рассказывает историю» через 16 вертикальных баннеров с цитатами из литературных произведений о жизни Президента Хо Ши Мина и 8 крупных книжных колонн с тематическими изданиями.





Пространство также воссоздаёт важные исторические вехи, такие как 115-летие со дня отбытия Бак Хо на поиски пути спасения Родины (1911–2026) и 50-летие официального переименования Сайгона – Зядиня в город Хошимин (1976–2026). Здесь читатели могут найти крупноформатную книгу о жизни и деятельности Президента Хо Ши Мина на английском языке, а также «Книжную полку наследия Хо Ши Мина» с почти 70 наименованиями. Интеграция исторических вех в книжное пространство соединяет глубину традиций с духом обновления и творчества динамичного мегаполиса.



