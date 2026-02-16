Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Фестиваль книжной улицы Тэт Бинь Нго 2026: встреча Весны с знанием и новым мышлением

Фестиваль книжной улицы Тэт Бинь Нго 2026 под темой «Весна единения — Уверенный шаг вперёд» открылся днём 15 февраля в городе Хошимин.
Посетители на Фестивале книжной улицы Тэт Бинь Нго 2026. Фото: ВИА

Фестиваль книжной улицы Тэт Бинь Нго 2026 под темой «Весна единения — Уверенный шаг вперёд» открылся днём 15 февраля в городе Хошимин.

На протяжении более чем десяти лет этот фестиваль является особой культурной площадкой, направленной на продвижение и распространение культуры чтения в городе Хошимин. Его ключевая ценность — встречать Весну с знанием и начинать новый год с новым мышлением, превращая весенние прогулки в путь духовного обогащения и устойчивых ценностей.

В этом году пространство фестиваля расширено на трёх площадках: в кварталах Сайгон, Биньзыонг и Вунгтау. Символическим акцентом стал Культурный простор Хо Ши Мина, оформленный в художественном языке «Бамбуковый лес рассказывает историю» через 16 вертикальных баннеров с цитатами из литературных произведений о жизни Президента Хо Ши Мина и 8 крупных книжных колонн с тематическими изданиями.

Пространство также воссоздаёт важные исторические вехи, такие как 115-летие со дня отбытия Бак Хо на поиски пути спасения Родины (1911–2026) и 50-летие официального переименования Сайгона – Зядиня в город Хошимин (1976–2026). Здесь читатели могут найти крупноформатную книгу о жизни и деятельности Президента Хо Ши Мина на английском языке, а также «Книжную полку наследия Хо Ши Мина» с почти 70 наименованиями. Интеграция исторических вех в книжное пространство соединяет глубину традиций с духом обновления и творчества динамичного мегаполиса.

По словам Чан Ким Кук, заведующей отделом хранения и организации фондов Научной библиотеки города Хошимин, новшеством фестиваля стала выставка «Город Хошимин после слияния», представленная в виде общего макета и трёх моделей районов, выполненных из книг. Посетители могут сканировать QR-коды для получения подробной информации, сочетая традиционную экспозицию с цифровыми технологиями.

Особое внимание в разделе сохранения наследия привлекла выставка редких изданий «До Выонг Хыонг Ты». В центре экспозиции — книги ручной печати на бумаге до, изданные до 1945 года, в том числе «Иллюстрированный литературный сборник памяти Нгуен Зу», опубликованный в 1942 году. Издание содержит 11 оригинальных ксилографий известных художников, таких как Нгуен Зя Чи, То Нгок Ван и Чан Ван Кан, и считается редким наследием в истории вьетнамского изобразительного искусства и книгоиздания.


Фестиваль также выделил пространство для технологических книжных приложений — книг с использованием ИИ и AR, цифровых библиотек, отражая современные тенденции чтения в эпоху цифровой трансформации. Зона международной интеграции оформлена в символике «Круга пересечения знаний» с участием консульств и зарубежных издательств, представляющих двуязычные издания и организующих культурные обмены.


Фестиваль оживили встречи и автограф-сессии популярных авторов, таких как Нгуен Нят Ань и Суан Фыонг. Выступление каллиграфа Куанг Линя с кистью длиной 2,7 метра на 8-метровом полотне с надписью «Эпоха подъёма» стало ярким визуальным акцентом церемонии открытия.


Традиция «книжного ли си» в начале года продолжена через «АТМ книг доброй воли» (в первый день Тэт), направленный на поощрение чтения и распространение духа обмена знаниями.


На церемонии открытия директор Департамента культуры и спорта города Хошимин Хюинь Тхе Тхуан отметил, что фестиваль книжной улицы Тэт, начавшийся со скромного масштаба, сегодня стал знаковым культурным событием и привычным местом встречи жителей и туристов в период Тэт.


Город рассматривает развитие культуры чтения как важную задачу, способствующую формированию всесторонне развитой личности. Такие модели, как Книжная улица города, Посол культуры чтения, общественные читальные пространства, умные библиотеки, библиотечные автобусы, постепенно приближают книги и знания к людям всех возрастов.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр поздравил с Тэтом и навестил силы, обеспечивающие безопасность дорожного движения и кибербезопасность

Премьер-министр поздравил с Тэтом и навестил силы, обеспечивающие безопасность дорожного движения и кибербезопасность

Во второй половине дня 16 февраля (то есть в канун Нового года по лунному календарю — 30-го дня Тэта Бинь Нго 2026) Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил подразделения, поздравил их с Новым годом и проверил организацию дежурства по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения, а также информационной кибербезопасности при Министерстве общественной безопасности.
ПОДРОБНЕЕ

Top