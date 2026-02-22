Báo Ảnh Việt Nam

Фестиваль в Ханое посвящён 237-й годовщине победы при Нгокхой - Донгда

21 февраля, в пятый день первого месяца по лунному календарю года Лошади, в квартале Донгда состоялся фестиваль, посвящённый 237-й годовщине победы при Нгокхой - Донгда (1789–2026 гг.), одной из знаковых побед Вьетнама в борьбе против иностранного вторжения.
Эпическое художественное представление, воссоздающее героический дух армии Тайшон во время весеннего похода 1789 года. (Фото: ВИА)

Победа, одержанная под руководством национального героя императора Куанг Чунга (также известного как национальный герой Нгуен Хюэ) и войск Тайшон, ознаменовалась стремительным разгромом цинских захватчиков весной 1789 года, обеспечив независимость страны и оставив неизгладимый след в истории Вьетнама.

С тех пор пятый день первого месяца по лунному календарю стал традиционной датой чествования этой исторической победы. Победа при Нгокхой - Донгда также вошла в историю Вьетнама как бессмертный и героический подвиг в деле строительства и защиты Отечества.

Как сообщается, курган Донгда стал свидетелем ожесточённых сражений между войсками императора Куанг Чунга и китайскими захватчиками 237 лет назад.

В рамках памятной церемонии состоялись традиционные подношения благовоний и ритуальные обряды в честь императора Куанг Чунга и павших воинов. Праздничные мероприятия, включая культурные выступления и исторические реконструкции, воссоздали героическую атмосферу легендарного похода, привлекая большое число местных жителей и гостей.

Ежегодный фестиваль не только отдаёт дань памяти предкам нации, но и служит напоминанием о патриотических традициях, укрепляя национальную гордость и вдохновляя будущие поколения.

 

ИЖВ/ВИА

