Фестиваль в Ханое посвящён 237-й годовщине победы при Нгокхой - Донгда
Победа, одержанная под руководством национального героя императора Куанг Чунга (также известного как национальный герой Нгуен Хюэ) и войск Тайшон, ознаменовалась стремительным разгромом цинских захватчиков весной 1789 года, обеспечив независимость страны и оставив неизгладимый след в истории Вьетнама.
Как сообщается, курган Донгда стал свидетелем ожесточённых сражений между войсками императора Куанг Чунга и китайскими захватчиками 237 лет назад.
В рамках памятной церемонии состоялись традиционные подношения благовоний и ритуальные обряды в честь императора Куанг Чунга и павших воинов. Праздничные мероприятия, включая культурные выступления и исторические реконструкции, воссоздали героическую атмосферу легендарного похода, привлекая большое число местных жителей и гостей.
Ежегодный фестиваль не только отдаёт дань памяти предкам нации, но и служит напоминанием о патриотических традициях, укрепляя национальную гордость и вдохновляя будущие поколения.