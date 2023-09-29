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Фестиваль вьетнамского Фо 2023 пройдет в Японии в следующем месяце
Мероприятие, приуроченное к седьмому «Дню Фо» (12 декабря), инициированному и ежегодно проводимому «Туой че», направлено на популяризацию вьетнамской кухни, в частности Фо, вьетнамского супа, состоящего из бульона, рисовой лапши, трав и и мясо – обычно говядина или курятина.
На фестивале будут представлены многие бренды фо со всего Вьетнама, а именно Pho Dau, Pho Hai Thien, Pho Phu Gia, Pho 'S, Pho Sen SASCO, Pho Ta - Binh Tay Food, Pho Thin Bo Ho, а также бренды фо пятизвездочных отелей, таких как Majestic Saigon Hotel, Grand Saigon Hotel и гольф-клуб Thu Duc и других.
В рамках фестиваля будет организован ряд рекламных мероприятий, таких как ток-шоу «Любовь к вьетнамскому фо», конкурс приготовления фо для японцев, выставка и программа видеопоказа, рассказывающая об истории блюда.
В программе примет участие кулинарный эксперт Мацуо Томоюки, председатель Японско-вьетнамской ассоциации кулинарной культуры, который является послом фестиваля.
Муниципальный департамент промышленности и торговли также организует мероприятия по стимулированию инвестиций и торговли, а также представит продукцию предприятий пищевой промышленности.
Ле Тхе Тьы, главный редактор газеты Tuoi Tre, сопредседатель оргкомитета Вьетнамского фестиваля Фо 2023, сказал, что агентство всегда заинтересовано в пропаганде ценностей вьетнамской культуры и кухни.
Ожидается, что это мероприятие познакомит японских друзей с уникальными культурными и кулинарными ценностями Вьетнама, что будет способствовать продвижению экономического и туристического потенциала Вьетнама в целом и города Хошимина в частности, сказал Тьы.
Фам Хай Бинь, председатель Совета членов Saigontourist Group, сопредседатель Руководящего комитета Фестиваля, сказал, что, сопровождая фестиваль - первый в своем роде в этой восточноазиатской стране, фирма хочет реализовать свои обязательства по продвижению вьетнамской культуры и кухню и создать изюминку, чтобы привлечь больше японских туристов во Вьетнам.
Генеральный консул Японии в Хошимине Масуо Оно заявил, что фестиваль является частью практической деятельности по укреплению культурных обменов и экономических связей между двумя странами.
Ожидается, что Вьетнамский фестиваль Фо 2023 года, в котором будет около 40 стендов, обслужит около 50.000 посетителей.