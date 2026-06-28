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Фестиваль вьетнамского кофе в Сингапуре: формируя ценность, бренд и культуру на международном рынке
В условиях, когда мировые потребительские тенденции всё активнее смещаются в сторону экологически чистой продукции и устойчивых цепочек поставок, Фестиваль вьетнамского кофе в Сингапуре 2026 стал важной платформой для развития торгового сотрудничества. В мероприятии приняли участие многочисленные предприятия, Вьетнамская ассоциация кофе и какао, Сингапурская ассоциация кофе, дистрибьюторы, импортёры, а также представители дипломатического корпуса различных стран в Сингапуре, что создало открытую и содержательную площадку для диалога и развития экономического сотрудничества.
Выступая на фестивале, Посол Вьетнама в Сингапуре Чан Фыок Ань подчеркнул огромный потенциал кофейной отрасли Вьетнама, а также важную роль Сингапура в глобальной цепочке поставок кофе, призвав заинтересованные стороны активизировать сотрудничество в сфере торговли кофе между двумя странами. Он также отметил, что Посольство и Торговое представительство Вьетнама в Сингапуре неизменно сопровождают вьетнамские предприятия и создают для них максимально благоприятные условия для более глубокой интеграции в мировой рынок. По словам посла, такие крупные компании, как Café RuNam, TNI King Coffee и Café Phố, обладают значительным потенциалом для профессионального, системного и эффективного выхода на мировой рынок. Активная позиция самих предприятий, а также продвижение истории бренда, особенностей, качества и добавленной стоимости вьетнамского кофе помогут национальным брендам успешно выйти на глобальный рынок.
Одним из центральных событий фестиваля стало подписание меморандума о взаимопонимании (МОВ) между компанией TNI King Coffee и Международной федерацией бизнеса (IBF), что свидетельствует о возможности практической реализации перспектив сотрудничества как между двумя сторонами, так и между Вьетнамом и Сингапуром в данной сфере.
Основатель и генеральный директор компании TNI King Coffee, председатель Глобального кофейного альянса (GCA) Ле Хоанг Зиеп Тхао подчеркнула, что фестиваль предоставляет возможность представить миру центральную роль вьетнамского кофе, продемонстрировать богатую историю и уникальную кофейную культуру Вьетнама через стратегическое видение продвижения кофейного наследия страны на мировой рынок.
Председатель IBF Фредерик Яп выразил удовлетворение подписанием меморандума с компанией TNI King Coffee. По его словам, IBF будет сотрудничать с TNI King Coffee в развитии бизнеса с использованием модели роботизированного повара на основе искусственного интеллекта (ИИ), расширяя её применение на рынке Сингапура и в других странах мира.
Глава Торгового представительства Вьетнама в Сингапуре Као Суан Тханг отметил: «На сегодняшнем фестивале наряду с кофейной продукцией мы также представляем блюда вьетнамской кухни. Мы считаем такую модель весьма эффективной, поскольку она сочетает экономическую и культурную дипломатию с мероприятиями по продвижению торговли и привлечению инвестиций».
Посол Бразилии в Сингапуре Лусиано Мазза де Андраде отметил, что получил большое удовольствие от знакомства с различными сортами вьетнамского кофе, отличающимися богатством вкусов и разнообразием способов приготовления. Он выразил уверенность в большом экспортном потенциале вьетнамского кофе на рынке Сингапура и желание ещё лучше познакомиться с кофе из Вьетнама.
Успех Фестиваля вьетнамского кофе в Сингапуре 2026 ещё раз подтвердил прочные позиции и большие перспективы развития кофейной отрасли Вьетнама: от страны, сильной прежде всего экспортом необработанного кофейного сырья, к активному участнику формирования ценности, бренда и кофейной культуры на международном рынке.