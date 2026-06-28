Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Фестиваль вьетнамского кофе в Сингапуре: формируя ценность, бренд и культуру на международном рынке

Одним из центральных событий фестиваля стало подписание меморандума о взаимопонимании (МОВ) между компанией TNI King Coffee и Международной федерацией бизнеса (IBF), что свидетельствует о возможности практической реализации перспектив сотрудничества как между двумя сторонами, так и между Вьетнамом и Сингапуром в данной сфере.
  Представители компании King Coffee и Международной федерации бизнеса (IBF) подписывают меморандум о взаимопонимании на фестивале. Фото: ВИА  
Продолжая серию мероприятий по продвижению культуры и продукции Вьетнама, 26 июня на территории Посольства Вьетнама в Сингапуре в оживлённой атмосфере прошёл Фестиваль вьетнамского кофе в Сингапуре 2026 года. Мероприятие было организовано Посольством Вьетнама в Сингапуре совместно с Торговым представительством Вьетнама в Сингапуре с целью содействия установлению прямых деловых связей между отечественными производителями кофе и импортёрами, дистрибьюторами, а также партнёрами на рынке Сингапура и других стран мира.

В условиях, когда мировые потребительские тенденции всё активнее смещаются в сторону экологически чистой продукции и устойчивых цепочек поставок, Фестиваль вьетнамского кофе в Сингапуре 2026 стал важной платформой для развития торгового сотрудничества. В мероприятии приняли участие многочисленные предприятия, Вьетнамская ассоциация кофе и какао, Сингапурская ассоциация кофе, дистрибьюторы, импортёры, а также представители дипломатического корпуса различных стран в Сингапуре, что создало открытую и содержательную площадку для диалога и развития экономического сотрудничества.

Выступая на фестивале, Посол Вьетнама в Сингапуре Чан Фыок Ань подчеркнул огромный потенциал кофейной отрасли Вьетнама, а также важную роль Сингапура в глобальной цепочке поставок кофе, призвав заинтересованные стороны активизировать сотрудничество в сфере торговли кофе между двумя странами. Он также отметил, что Посольство и Торговое представительство Вьетнама в Сингапуре неизменно сопровождают вьетнамские предприятия и создают для них максимально благоприятные условия для более глубокой интеграции в мировой рынок. По словам посла, такие крупные компании, как Café RuNam, TNI King Coffee и Café Phố, обладают значительным потенциалом для профессионального, системного и эффективного выхода на мировой рынок. Активная позиция самих предприятий, а также продвижение истории бренда, особенностей, качества и добавленной стоимости вьетнамского кофе помогут национальным брендам успешно выйти на глобальный рынок.

Одним из центральных событий фестиваля стало подписание меморандума о взаимопонимании (МОВ) между компанией TNI King Coffee и Международной федерацией бизнеса (IBF), что свидетельствует о возможности практической реализации перспектив сотрудничества как между двумя сторонами, так и между Вьетнамом и Сингапуром в данной сфере.

Основатель и генеральный директор компании TNI King Coffee, председатель Глобального кофейного альянса (GCA) Ле Хоанг Зиеп Тхао подчеркнула, что фестиваль предоставляет возможность представить миру центральную роль вьетнамского кофе, продемонстрировать богатую историю и уникальную кофейную культуру Вьетнама через стратегическое видение продвижения кофейного наследия страны на мировой рынок.

Председатель IBF Фредерик Яп выразил удовлетворение подписанием меморандума с компанией TNI King Coffee. По его словам, IBF будет сотрудничать с TNI King Coffee в развитии бизнеса с использованием модели роботизированного повара на основе искусственного интеллекта (ИИ), расширяя её применение на рынке Сингапура и в других странах мира.

Глава Торгового представительства Вьетнама в Сингапуре Као Суан Тханг отметил: «На сегодняшнем фестивале наряду с кофейной продукцией мы также представляем блюда вьетнамской кухни. Мы считаем такую модель весьма эффективной, поскольку она сочетает экономическую и культурную дипломатию с мероприятиями по продвижению торговли и привлечению инвестиций».

Посол Бразилии в Сингапуре Лусиано Мазза де Андраде отметил, что получил большое удовольствие от знакомства с различными сортами вьетнамского кофе, отличающимися богатством вкусов и разнообразием способов приготовления. Он выразил уверенность в большом экспортном потенциале вьетнамского кофе на рынке Сингапура и желание ещё лучше познакомиться с кофе из Вьетнама.

Успех Фестиваля вьетнамского кофе в Сингапуре 2026 ещё раз подтвердил прочные позиции и большие перспективы развития кофейной отрасли Вьетнама: от страны, сильной прежде всего экспортом необработанного кофейного сырья, к активному участнику формирования ценности, бренда и кофейной культуры на международном рынке.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Письмо Генерального секретаря, Президента государства То Лама по случаю 25-летия Дня вьетнамской семьи

Письмо Генерального секретаря, Президента государства То Лама по случаю 25-летия Дня вьетнамской семьи

По случаю 25-летия Дня вьетнамской семьи (28 июня 2001 года — 28 июня 2026 года) Вьетнамское информационное агентство (ВИА) с уважением представляет полный перевод Письма Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама по случаю 25-летия Дня вьетнамской семьи:
ПОДРОБНЕЕ

Top