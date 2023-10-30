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Фестиваль вьетнамских студентов в Южной Корее
Выступая на открытии мероприятия, председатель VSAK Нгуен Чан Хунг подчеркнул, что фестиваль создает в Южной Корее уникальное вьетнамское пространство, которое дает возможность вьетнамским студентам обменяться мнениями обо всех аспектах социальной и культурной жизни и объединиться друг с другом.
Мероприятие предоставляет вьетнамским студентам по всей Южной Корее возможность продемонстрировать свои таланты в современных танцах и навыках по вокалу. Помимо конкурса талантов, в программу мероприятия входят ещё и вьетнамские традиционные народные игры и церемония награждения выдающих студентов за отличные академические достижения и активное участвие в социальных акциях, проводимых посольством и Ассоциацией вьетнамских студентов в Южной Корее.
В своей приветственной речи посол Нгуен Ву Тунг сообщил, что вьетнамско-южнокорейские отношения развиваются и укрепляются во всех областях, от политики, экономики, безопасности и обороны до культуры и народной дипломатии. Он подчеркнул, что фестиваль вьетнамских студентов в Южной Корее будет способствовать укреплению контактов между людьми и развитию отношений между двумя странами.
В свою очередь, председатель компании «Хансин» Чхве Ён Сун выразил радость по поводу того, что отношения всеобъемлющего стратегического развития между Вьетнамом и Южной Кореей все больше усиливаются. В 2023 году компания «Хансин» предоставила 10 стипендий выдающимся вьетнамским студентам на общую сумму 10 млн вон. Руководитель компании «Хансин» пообещал, что компания продолжит прилагать усилия для дальнейшего развития вьетнамского студенческого общества в Южной Корее, при этом и способствовать народной дипломатию двух стран.
Таким образом, Ассоциация вьетнамских студентов в Южной Корее вносит значительный вклад в развитие дипломатических отношений между Вьетнамом и Южной Кореей. Фестиваль вьетнамских студентов в Южной Корее – важное ежегодное мероприятие Ассоциации, продвигающее укрепление солидарность вьетнамских студентов и продвижение народной дипломатии между двумя странами.