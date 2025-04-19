Báo Ảnh Việt Nam

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Фестиваль воздушных шаров открылся в Биньтхуане

18 апреля на улице Нгуен Тат Тхань в городе Фантхьет южно-центральной провинции Биньтхуан открылся фестиваль воздушных шаров.
  Воздушные шары на улице Нгуен Тат Тхань в городе Фантхьет, южно-центральная провинция Биньтхуан. Фото: ВИA  
Трехдневное мероприятие входит в число мероприятий, посвященных 50-летию освобождения провинции (19 апреля 1975-2025 гг.) и 50-летию освобождения Юга и воссоединения страны (30 апреля 1975-2025 гг.).

На этом фестивале представлено 16 красочных воздушных шаров разного размера. Из них 10 воздушных шаров привязаны вдоль улицы Нгуен Тат Тхань. В зависимости от погодных условий организаторы фестиваля запустят четыре стационарных воздушных шара, а оставшиеся два будут доступны для посещения и осмотра туристами. Участники полетов смогут насладиться панорамными видами города Фантхьет и его окрестностей с высоты. Организаторы проведут детальные проверки и мониторинг безопасности до, во время и после полетов.

Посетители фестиваля также могут ознакомиться с фотовыставкой и зоной, где представлены местные коммерческие и туристические продукты под девизом «Биньтхуан - 50 лет строительства, инноваций и развития».

Вечером 19 апреля состоится шоу фейерверков и специальная художественная программа, посвященная 50-летию освобождения Биньтхуана.

В этом году Биньтхуан планирует принять 10,6 млн посетителей, в том числе около 400 000 иностранных туристов, и получить доход от туризма в размере 28,3 трлн донгов (1,09 млрд долларов США).

ИЖВ/ВИА

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