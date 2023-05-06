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Фестиваль винограда и вина Ниньтхуан пройдет с 13 по 18 июня

Фестиваль винограда и вина Ниньтхуан пройдет в южно-центральной провинции Ниньтхуан с 13 по 18 июня, объявил Народный комитет провинции на пресс-конференции в Хошимине 5 мая.
  В этом году фестиваль будет масштабнее предыдущих: ярмарки, музыкальные выступления, конкурс виноградных шпалер, экскурсии по виноградникам и конференции по развитию виноградарства и переработки винограда.  
Фестиваль винограда и вина Ниньтхуан пройдет в южно-центральной провинции Ниньтхуан с 13 по 18 июня, объявил Народный комитет провинции на пресс-конференции в Хошимине 5 мая.

Фестиваль, который проводится раз в два года, призван создать бренд для винограда провинции и отдать дань уважения различным этническим культурам.

В этом году фестиваль будет масштабнее предыдущих: ярмарки, музыкальные выступления, конкурс виноградных шпалер, экскурсии по виноградникам и конференции по развитию виноградарства и переработки винограда.

В Ниньтхуане выращивается виноград на площади 1060 га, которая, как ожидается, удвоится до 2000 га к 2030 году.

Участники фестиваля также могут посетить провинциальную гончарную деревню Баучук, деревню парчового ткачества Мингиеп и биосферный заповедник Нуи Чуа.

По этому случаю состоится церемония получения сертификата ЮНЕСКО, который признает искусство изготовления керамики народом чам как нематериальное культурное наследие, нуждающееся в срочной охране.

29 ноября 2022 года искусство изготовления керамики было внесено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. Керамические изделия чам - это в основном домашняя утварь, предметы культа и изделия ручной работы.

Изготовление гончарных изделий является непосредственным проявлением творчества женщин Чама, тесно связанных с историей знаний в своей общине.

Примечательно, что вместо использования поворотных столов чамские женщины перемещают блоки глины для придания формы предметам. Изделия не покрываются эмалью, а сушатся и обжигаются на открытом воздухе в кострах из дерева и рисовой соломы при температуре около 800 градусов Цельсия в течение 7 - 8 часов.

По словам Чан Куок Нама, председателя Народного комитета, Ниньтхуан стремится привлечь 3,5 миллиона туристов к 2025 году и заработать 2,9 трлн донгов (123,68 млн. долл. США) в секторе туризма.

В этом году провинция ожидает принять 2,7 миллиона посетителей, из которых 20.000 - иностранцы.

ВИА/ИЖВ

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