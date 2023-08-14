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Фестиваль аозай Хюэ 2023: Сказки с реки
Ожидается, что фестиваль на тему «Рассказ с реки» внесет новшества и превратит мероприятие в уникальное шоу Тхыатхиен Хюэ, удовлетворяющее спрос публики.
В фестивале приняли участие известные дизайнеры со всей страны со специальными коллекциями, связанными с рекой Хыонг.
Мероприятие состоит из трех частей, включающих в себя ряд художественных представлений и показов мод.
Фестиваль «Аозай Хюэ», начавшийся в 2000 г., производит особое впечатление на отечественных и зарубежных гостей. Его целью является почитание, сохранение и популяризация вьетнамской традиционного длинного платья.