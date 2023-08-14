Báo Ảnh Việt Nam

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Фестиваль аозай Хюэ 2023: Сказки с реки

Ожидается, что фестиваль на тему «Рассказ с реки» внесет новшества и превратит мероприятие в уникальное шоу Тхыатхиен Хюэ, удовлетворяющее спрос публики.
  Коллекция аозай. Фото: ВИA  
Фестиваль традиционного вьетнамского платья «Аозай Хюэ 2023» был организован 12 августа в рамках Фестиваля Хюэ 2023, который был задуман как четырехсезонный фестиваль с целью организации серии праздничных мероприятий в течение всего года, популяризации уникальных ценностей Хюэ и вьетнамской культуры, а также демонстрации живописных мест, духовного туризма и местных культурных мероприятий для привлечения туристов.

Ожидается, что фестиваль на тему «Рассказ с реки» внесет новшества и превратит мероприятие в уникальное шоу Тхыатхиен Хюэ, удовлетворяющее спрос публики.

В фестивале приняли участие известные дизайнеры со всей страны со специальными коллекциями, связанными с рекой Хыонг.

Мероприятие состоит из трех частей, включающих в себя ряд художественных представлений и показов мод.

Фестиваль «Аозай Хюэ», начавшийся в 2000 г., производит особое впечатление на отечественных и зарубежных гостей. Его целью является почитание, сохранение и популяризация вьетнамской традиционного длинного платья.

ВИА/ИЖВ

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