Báo Ảnh Việt Nam

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Фестиваль аозай в городе Хошимин пройдет на тему Вьетнамский аозай - достижение новых высот

Ожидается, что более 53000 человек примут участие в массовом представлении народных танцев на 11-м фестивале аозай (традиционного вьетнамского платья) в городе Хошимин, который пройдет с 1 по 9 марта, сообщили организаторы на пресс-конференции 27 февраля. В этом году в рамках фестиваля на тему «Ao dai Vietnam - Vuon cao Viet Nam» («вьетнамский аозай - достижение новых высот») пройдет ряд разнообразных мероприятий в известных городских достопримечательностях, включая парк президента Хо Ши Мина, пешеходную улицу Нгуен Хюэ, парк Ламшон перед муниципальным оперным театром, а также различные исторические и культурные объекты, туристические достопримечательности и культовые сооружения.

Более 30 знаменитостей из разных областей будут выступать в качестве послов фестиваля, а 53 дизайнера аозай со всего Вьетнама представят свои творения.

По словам Нгуен Кам Ту, директора Центра продвижения туризма города Хошимин, массовые народные танцы станут изюминкой фестиваля. Около 3000 участников выступят на пешеходной улице Нгуен Хюэ, и более 50000 человек из 21 района и города Тхудык примут участие.

Среди других ключевых мероприятий - художественное представление на тему аозай, конкурс рисунков на тему аозай, онлайн-конкурс фотографий аозай, выставки и интерактивные пространства, посвященные традиционному длинному платью, а также программа передачи нарядов в дар членам женских профсоюзов и работницам.

Южный мегаполис считает событийный туризм одним из семи столпов своей стратегии развития туризма. В этом году он намерен привлечь 8,5 миллиона международных и 45 миллионов внутренних туристов, а прогнозируемый доход от туризма составит 260 триллионов донгов (10,18 миллиарда долларов США), или около 13 % от ВРВП города.

ВИА/ИЖВ

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