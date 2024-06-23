Фестивальный туризм привлекает большое количество посетителей

В ночь закрытия Речного фестиваля 2024 года в Хошимине небо южного мегаполиса осветили более 1000 дронов, которые создали захватывающее зрелище, привлекшее тысячи зрителей на берега реки Сайгон.

Наблюдая за представлением с крыши ресторана в районе Тхаодьен города Тхудык, 33-летний Джонни Бакли из Англии выразил свое удивление, сказав, что фестиваль очень увлекательный и Вьетнам мог бы расширить его масштабы, сделав его еще более привлекательным и известным.

Перед фестивалем город организовал целый ряд мероприятий, таких как Фестиваль Хошимина Аозай, День туризма Хошимина, Международный кинофестиваль Хошимина, Фестиваль вьетнамской кухни "Баньми" и предстоящий Международный музыкальный фестиваль Хошимин.

Председатель городского Народного комитета Фан Ван Май недавно заявил, что город будет организовывать серию мероприятий продолжительностью от 1 до 2 недель каждый месяц, превращаясь в город фестивалей.

Местные и иностранные туристы также стекаются в центр города Дананг, чтобы насладиться захватывающими дух представлениями на Международном фестивале фейерверков в Дананге (DIFF), который стартовал 8 июня.

Ежегодное мероприятие помогло Данангу создать бренд "Город фестивалей фейерверков" и продвинуть себя в качестве одного из лучших направлений в центральном Вьетнаме и Азии. По словам организаторов, каждый фестиваль привлекает более 1 миллиона туристов, принося миллионы долларов США дохода туристической индустрии города.

Помимо DIFF, в Дананге ежегодно проходит 20-30 фестивалей, создающих живую и яркую атмосферу энергичного направления.

Центральная провинция Тхыатхиен-Хюэ с ее богатым культурным наследием и историей также стремится стать городом-фестивалем, реализуя инициативу "Фестиваль четырех сезонов" и проводя серию праздничных мероприятий в течение всего года.

Туристы могут с легкостью познакомиться с множеством уникальных традиционных культурных особенностей Вьетнама благодаря широкому спектру фестивалей, проходящих по всей стране во все месяцы года.

Согласно последнему отчету Департамента туризма города Хошимин, последовательные фестивали и мероприятия, организованные с начала этого года, привлекли большое количество внутренних и международных туристов, способствуя стимулированию внутреннего туристического спроса.

В июне этого года город принял около 2,7 миллиона международных и более 17,1 миллиона внутренних туристов, что на 38% и 4,4% больше, чем в прошлом году, соответственно, и принес 92,6 триллиона донгов (более 3,6 миллиарда долларов США).