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Фермеры расширяют применение технологий при выращивании фруктов
По данным Департамента растениеводства и защиты растений Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, в северных районах средней полосы и горных районах насчитывается около 271 900 гектаров фруктовых деревьев, что составляет 21,4% от общего количества фруктовых деревьев в стране. Фермеры внедрили передовые методы выращивания, в том числе более 3 000 гектаров бананов, более 3 400 гектаров лонгана, 4 172 гектара апельсинов и более 10 000 гектаров помело. 20 700 гектаров фруктовых деревьев сертифицированы по стандартам VietGAP и аналогичным, а 67 гектаров соответствуют органическим стандартам.
Однако, по данным департамента, выращивание фруктов в этих регионах сталкивается с трудностями из-за повсеместного мелкомасштабного и разрозненного производства, что негативно сказывается на управлении качеством, прослеживаемости и реализации продукции.
Традиционные методы орошения остаются популярными, а водосберегающая технология капельного орошения еще не нашла широкого применения. Многие предприятия не освоили сырьевые зоны, а собирают продукцию в основном через торговцев, что приводит к неравномерному качеству и высоким рискам.
Вице-председатель Вьетнамской ассоциации садоводов Фан Хи Тхонг отметил, что большая часть посевных площадей находится на слишком крутых или некачественных землях, а ненадежные источники орошения влияют на производительность и качество продукции. Кроме того, качество саженцев и материалов строго не контролируется, а количество зон выращивания с кодами отслеживания остается ограниченным.
По мнению экспертов, в предстоящий период министерства, отрасли и местные органы власти должны уделять первоочередное внимание селекции и восстановлению местных и специализированных сортов, а также продолжать инвестировать и реструктурировать плодовые культуры в направлении высокого качества, хорошей урожайности, устойчивости к болезням и вредителям.
Необходимо сосредоточиться на применении высоких технологий в производстве, расширении площадей, на которых применяются стандарты вьетнамского, глобального, органического, кругового и экологического земледелия, а также на применении цифровых технологий в управлении продукцией и отслеживании ее перемещения для повышения прозрачности и укрепления доверия потребителей.