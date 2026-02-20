Фермеры дельты Меконга получают высокие урожаи риса на рисово-креветочных фермах

Рисово-креветочные хозяйства в деревне Ньуикам общины Виньлок провинции Камау вступают в сезон уборки урожая. (Фото: ВИА)





В провинции Камау урожай риса сезона 2025–2026 годов на рисово-креветочных угодьях выиграл от относительно благоприятных погодных условий, что создало хорошие предпосылки для получения высоких урожаев.





В настоящее время фермеры в деревне Ньуикам общины Виньлок собирают богатый урожай.





Чан Ван Ву, секретарь партийной ячейки деревни, который также возглавляет местную кооперативную группу, сообщил, что рисовый сезон 2025–2026 годов стал одним из самых успешных для местных земледельцев за последние годы.





По его словам, урожайность достигла 0,9–1 тонны с 1 000 кв. м, а цены превысили 8 000 донгов (30 центов США) за килограмм.





После вычета затрат фермеры получили прибыль в размере 4,5–5 млн донгов на 1 000 кв. м.





Помимо риса, фермеры также имеют доход от выращивания гигантских речных креветок и различных других водных видов в рамках этой модели. Креветки продаются по цене 80 000–120 000 донгов за килограмм в зависимости от размера, причём более крупные стоят дороже.





Заместитель председателя Народного комитета общины Виньлок (провинция Камау) Нгуен Хоанг Ву сообщил, что в сезоне 2025–2026 годов в общине было засеяно почти 9 000 га риса по модели «рис–креветки», преимущественно сортами ST24 и BL9.





«Это высококачественные сорта, отвечающие экспортным стандартам, пользующиеся спросом у потребителей и продающиеся по высоким ценам», подчеркнул он.





В рамках модели «рис–креветки», которая применяется в дельте уже почти 50 лет, фермеры выращивают рис в сезон дождей и разводят креветок в сухой сезон либо совмещают выращивание риса и креветок одновременно на одном поле.





Оба вида продукции считаются экологически чистыми, поскольку фермеры используют мало химикатов.





Эта модель помогает диверсифицировать источники дохода, снизить производственные риски и максимально задействовать природную экосистему.





Фермер Нгуен Ван Нам из общины Бьенбать (провинция Камау) отметил, что выращивание риса в сочетании с разведением гигантских речных креветок на поле требует невысоких затрат и связано с ограниченными рисками.





«Рис растёт хорошо, креветки крепкие и почти не болеют - это устойчивaя модель, которая помогает фермерам улучшать условия жизни», сказал он.





Председатель Народного комитета общины Бьенбать Нгуен Тхань Хай сообщил, что фермеры могут зарабатывать 80–100 млн донгов в год с одного гектара по модели «рис–креветки».





«Народный комитет будет поощрять фермеров расширять эту модель, рассматривая её как подходящий способ производства в условиях всё более сложных проявлений изменения климата», отметил он.





Департамент сельского хозяйства и окружающей среды провинции Камау подчеркнул, что данная модель не только приносит непосредственные экономические выгоды, но и имеет долгосрочное значение для устойчивого развития.





Она помогает фермерам заблаговременно реагировать на погодные риски, одновременно открывая новые направления для повышения добавленной стоимости сельхозпродукции за счёт экологичных и органических производственных процессов, сообщили в ведомстве.





По всей дельте Меконга эта модель всё более подчёркивает свою важную роль в реструктуризации аграрного сектора в направлении адаптации к изменению климата, повышения добавленной стоимости и расширения рынков, прежде всего зарубежных.





Она обеспечивает стабильные доходы, одновременно способствуя защите экосистем и устойчивому использованию земельных и водных ресурсов.





В провинции Анзянг площади, работающие по модели «рис–креветки», охватывают более 100 000 га в зонах, затронутых засолением, и в этом году обеспечили высокую урожайность риса благодаря благоприятной погоде, меньшему числу вредителей и применению технических новшеств.





Заместитель директора Департамента сельского хозяйства и окружающей среды провинции Чан Тхань Хиеп сообщил, что фермеры, работающие по модели «рис–креветки», в основном уже завершили уборку рисового урожая.





Многие из них наладили кооперацию с предприятиями, чтобы обеспечить стабильные каналы сбыта продукции, особенно высококачественного зерна на экспорт.





Нгуен Ван Хунг, один из первых фермеров, внедривших эту модель в общине Донгхоа провинции Анзянг, имеет рисово-креветочное поле площадью 3,5 га и применяет органические методы.





Он отметил: «Поскольку рис в этом районе выращивается на землях, которые раньше были креветочными прудами, почва здесь богата питательными веществами, и фермерам проще использовать органические методы. Это означает меньшее применение химических удобрений и, как следствие, меньше проблем с вредителями и болезнями, что помогает снизить затраты на производство».





По его словам, компании-партнёры закупают выращенный фермерами экологически чистый рис на экспорт по цене на 200 донгов за килограмм выше рыночной.





Он добавил, что в последнем сезоне его семья получила около 350 млн донгов дохода от риса и аквакультуры, значительно больше, чем в предыдущие годы.





Провинция Анзянг ставит цель к 2030 году стабилизировать площади, работающие по модели «рис–креветки», на уровне более 117 000 га.





Ожидается, что средний доход от этой модели увеличится с нынешних 50–70 млн донгов на гектар в год до 100–130 млн донгов благодаря применению технологий, реорганизации сельского хозяйства и расширению связей в рамках цепочки добавленной стоимости.