Фейерверки осветили небо по всей стране в честь Года Лошади

Великолепный фейерверк над озером Хоанкием в Ханое. (Фото: Кханьхоа — ВИА
Посетители запечатлевают памятные моменты в канун Года Лошади. (Фото: Кханьхоа — ВИА)
Город Дананг запускает фейерверки в честь встречи Нового 2026 года. (Фото: Чан Ле Лам — ВИА)
