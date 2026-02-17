Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Фейерверки осветили небо по всей стране в честь Года Лошади

Праздничные фейерверки озарили небо по всей стране 16 февраля, когда люди встречали Лунный Новый год, rод Лошади, в атмосфере торжества и радости.
  Великолепный фейерверк над озером Хоанкием в Ханое. (Фото: Кханьхоа — ВИА  
  Великолепный фейерверк над озером Хоанкием в Ханое. (Фото: Кханьхоа — ВИА  
  Посетители запечатлевают памятные моменты в канун Года Лошади. (Фото: Кханьхоа — ВИА)  
  Город Дананг запускает фейерверки в честь встречи Нового 2026 года. (Фото: Чан Ле Лам — ВИА)  
  Посетители запечатлевают памятные моменты в канун Года Лошади. (Фото: Кханьхоа — ВИА)  
  Город Дананг запускает фейерверки в честь встречи Нового 2026 года. (Фото: Чан Ле Лам — ВИА)  

 

