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НОВОСТИ

Фейерверки озарят небо над Ханоем во время празднования Нового года

Столица Ханой встретит Новый 2025 год впечатляющими фейерверками, которые будут запущены в пяти местах и на 30 площадках в рамках праздника Лунного Нового года (Тэт).

В честь наступления Нового года вечером 31 декабря на площади Донг Кинь Нгиа Тхук и площади Августовской революции пройдет музыкальный фестиваль.

Фейерверки пройдут в пяти местах, включая районы Хоанкием, Хадонг и Намтылием, а также городок Шонтай и уезд Донгань. Ослепительные шоу осветит небо в 23:15 1 января 2025 года.

В честь Нового года по всему городу на 30 площадках будет организовано грандиозное шоу фейерверков. Представления начнутся ровно в полночь 29 января 2025 года, в первый день Нового года по лунному календарю.

Помимо фейерверков, в городе запланирован целый ряд культурных и художественных мероприятий. Среди них - световой концерт Welcome New Year 2025 в районе Тэйхо, запланированный на 20:00 18 января 2025 года, и программа Блестящий Тханглонг 2025, которая пройдет перед национальным стадионом Ми Динь и гоночной трассой Формулы-1 28 января 2025 года с 19:00 до 11:59.

ВИА/ИЖВ

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