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Федерация футбола Вьетнама налаживает сотрудничество с Ла Лигой для развития профессионального футбола
Соответственно, обе стороны будут сотрудничать для обмена опытом в целях развития профессионального и общественного футбола во Вьетнаме, подготовки национальных сборных по футболу, а также разработки ряда других проектов по спортивной подготовке.
Через Вьетнамскую академию Ла Лиги, Ла Лига организует курсы для тренеров Вьетнамской федерации футбола, создаст основу для развития молодых футбольных талантов вместе с Вьетнамской федерацией футбола и другими местными общественными футбольными организациями.
Церемония подписания меморандума – это значимое событие для развития вьетнамского футбола, особенно в контексте того, что Федерация футбола Вьетнама укрепляет внешние связи с развитыми футбольными странами, мобилизуя максимум ресурсов и сил для развития футбола во Вьетнаме.
Президент Федерации футбола Вьетнама Чан Куок Туан ометил, что подписание меморандума о взаимопонимании с Ла Лигой откроет Вьетнаму множество благоприятных возможностей для обмена опытом и развития футбольной карьеры в стране в ближайшее время.
Сотрудничество с Ла Лигой – местом, где собираются лучшие клубы мира, также помогает вьетнамскому футболу приблизиться к передовым футбольным платформам мира, обмениваться профессиональным опытом, ускорять инновации и профессионализацию, связанные с развитием футбола.
Генеральный директор Ла Лиги по Юго-Восточной Азии, Южной Корее, Японии и Австралии Иван Кодина заявил, что Вьетнам является типичной страной в Азии, и Ла Лига гордится возможностью сотрудничества с Федерацией футбола Вьетнама для поддержки развития футбола в этой стране. После открытия Вьетнамской академии Ла Лиги и недавнего соглашения с SCTV Ла Лига стоит на шаг ближе к вьетнамским болельщикам. Как ожидается, этот Меморандум о взаимопонимании будет эффективно реализован, а также принесет практическую пользу развитию вьетнамского футбола.
Ла Лига – крупнейшая футбольная экосистема в мире. Это частная спортивная ассоциация, состоящая из 20 общественных спортивных компаний и клубов, ответственных за организацию профессиональных футбольных турниров в Испании. У Ла Лиги более 200 миллионов подписчиков по всему миру в социальных сетях, на 16 платформах и на веб-страницах на 20 разных языках. Помимо главного офиса в Мадриде (Испания), Ла Лига имеет 11 филиалов и 44 представительства в 41 стране.